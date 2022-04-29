【內房回暖】深圳樓市多項指標預示交投顯著回升

內媒報道，美聯物業的市場景氣度顯示，截至4月中旬，深圳樓市在放盤量、買樓意向、進客量、帶看量、成交量等指標皆顯著回升。多數樓盤銷售人員對五一市況保持信心。

據深圳中原數據顯示，4月下旬新盤、二手樓成交量均呈上漲態勢，尤其是福田、南山、寶安等區二手樓成交量按月增近100%。以二手樓數據為例，4月的前4周(4月1日至24日)，深圳二手樓成交量已超過1,900套，4月整體突破2,000套幾乎已沒有懸念。從新樓成交數據來看，4月第一周疫情解封，第二、第三、第四周的新樓成交套數分別為538套、670套、647套。

值得一提的是，深圳第2季整體推盤量相比第1季顯著上升。深圳住建局數據顯示，深圳第2季有36個新盤、累計1.9萬套房源入市，第1季則僅13個新盤入市，累計7,509套房源。

深圳現如今樓市回暖，似乎更具紀念意義。今年第1季，深圳因春節及疫情反覆，以致整體市場疲憊。據美聯物業數據，今年第1季深圳一手住宅市場成交較冷淡，第1季全市共網簽8,390套一手住宅，較去年第4季下跌40.2%，同比去年第1季亦跌50.9%。

進入4月，之前被壓抑的買樓需求開始逐步釋放。不過，目前深圳市場並未見到太多樓盤「花式促銷」，更多的只是一些常規營銷方式。

此外，內媒從廣州多名房產中介處了解到，在廣州天河、荔灣、黃埔、番禺等多個片區，均有不少項目在4月底加推房源。