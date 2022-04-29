啟德THE HENLEY II新價單涉31伙　呎價25613元

他續指，截至下午約1時半，項目已接獲約296張票，按首輪價單發售單位計，超額認購約2.2倍。

2號價單的單位實用面積介乎379方呎至575方呎，折實價介乎930.81萬元至1,531.49萬元，呎價約24,560元至26,635元。今次售價及呎價最低單位為1座15樓H室，實用面積379方呎，一房間隔。

據銷售安排顯示，發售日會分A組及B組揀樓，優先揀樓的A組買家須選購最少2個但不多於4個單位，B組則最少選購1伙。另外，項目意向登記表截止時間為下周一(5月2日)下午8時。

香港置業於啟德為項目設立專門店，該行營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，項目樓花期短，投資或自住皆宜。隨住多個新盤旋即傾巢而出，帶動市場氣氛重回軌道，預料次季的一手交投量會出現「V型」反彈，有望錄得逾4,000宗成交。