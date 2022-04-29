二手樓價指數按周升0.95%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報181.06點，按周升0.95%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.89點，按周升1.17%，連升2周共1.3%。CCL(中小型單位)報180.90點，按周升1.07%，連升2周共1.08%。CCL(大型單位)報181.92點，按周升0.33%。

本周新界西CCL_Mass報170.74點，按周升1.91%，升幅7周以來最大。九龍CCL_Mass報177.52點，按周升0.95%，連升2周共4.18%。港島CCL_Mass報183.78點，按周升0.95%。新界東CCL_Mass報193.69點，按周升0.90%，升幅18周以來最大。

本周CCL八大指數齊升，是2021年8月後38周以來首見。樓價反覆向上，CCL成功由178點水平上穿180點，料短期再進一步上試182點，走勢繼續窄幅遞升。

樓價見底回升4周計，CCL累升2.10%，CCL Mass累升2.11%，CCL(中小型單位)累升2.13%，CCL(大型單位)累升1.94%。

至於新界西CCL_Mass過去4周升勢顯著，累升3.02%，領導大市向上。九龍CCL_Mass累升2.91%，港島CCL_Mass累升2.04%，新界東CCL_Mass累跌0.59%。