港股在4月最後一個交易日出現大V彈,恒指周五(29日)開市後曾跌236點,其後最多倒升900點,收市則升813點,報21,089點,成交逾1,600億元。「五窮月」即將來臨,美國聯儲局下周會議或同時加息及縮表,股民要「Sell in May and Go Away」?

《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛同大家逐一分析,歡迎網民加入討論及發問!詳情請click入以下連結度睇啦!

