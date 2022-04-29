道期牛皮 油價升近1%
2022年04月29日 16:11
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●美匯指數報102.95；港匯見7.8471；離岸人民幣(CNH)報6.6185；美元兌日圓報129.94；歐元企1.0566，英鎊處1.2558。金價報1,915美元。布油報108.75美元，紐油報105.98美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升2點。
●市後關注點
20:30 加拿大2月本地生產總值(GDP)
20:30 美國3月個人消費開支(PCE)物價指數
●恒生指數全日收報21,089點，升813點或4.01%。國企指數收報7,298點，升380點或5.49%；科技指數收報4,471點，升404點或9.96%。主板成交1,651億港元。https://bit.ly/38D3ju9
-星展集團首季純利跌10.3%。
-友邦首季新業務價值符預期，多家大行籲增持。
-中電與內企設合資公司，拓電動車充電設施網絡。
-內房股提交經審核年報限期將至，恐觸發新一輪停牌潮。
●滬綜指收升71點，電商概念股包括青木股份、凱淳股份、南極電商等升停板。https://bit.ly/36X0OlM
●中國經濟：
-人民幣跌至一年半低位後反彈。
-傳中美正磋商審計底稿現場檢查等，避免中概股退市。
-內地將加大宏觀政策調節，冀實現全年經濟目標。
-IDC：內地首季智能手機出貨量降14%。
-內地去年VC及PE市場新成立基金近萬隻，增長27.8%。
●調查：近半香港女性憂積蓄不足以應付退休生活。
●嘉信理財：數據疲弱料持續，美國經濟下滑可能性增加。
●馬斯克沽Tesla套現311億，傳已有Twitter裁員計劃。
●佳績背後有隱憂！Apple高管預警兩大問題...