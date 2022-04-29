港3月人民幣存款下跌12.7%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，3月份認可機構的存款總額下跌0.3%。其中港元存款在3月份上升0.4%，外幣存款則下跌1.1%。

受企業資金進出影響，香港人民幣存款繼在12月及1月份顯著上升後，在2月及3月份錄得跌幅，在3月份下跌12.7%，至3月底為7,913億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於3月份為8,016億元人民幣，而2月份為5,007億元人民幣。2022年首季，存款總額及港元存款分別上升1.1%及2.2%。

3月份貸款與墊款總額上升0.3%，並於2022年首季上升1.2%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)在3月份上升1.1%，在香港境外使用的貸款則下跌1.6%。由於港元存款升幅比港元貸款大，港元貸存比率由2月底的85.3%，微跌至3月底的85.2%。

2022年第1季在香港使用的貸款(包括貿易融資)繼上季下跌0.7%後，錄得1.9%的按季升幅。按經濟用途分析，這些貸款於第1季的升幅主要由貿易融資，以及對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

3月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.3%，與去年同期比較均上升1%。2021年3月底的大型新股認購活動為貨幣供應的按年增長帶來高基數影響。若撇除新股認購貸款所產生的存款，3月份港元貨幣供應量M2及M3按年分別上升1.6%及1.5%。3月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.1%，與去年同期比較則上升6.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於3月份同時下跌0.5%，與去年同期比較則同時上升4.0%。若撇除新股認購貸款所產生的存款，貨幣供應量總額M2及M3按年皆上升4.3%。