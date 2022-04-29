聯交所推全新董事會資料庫　提高透明度

香港聯交所周五(29日)推出全新的董事會多元化資料庫，方便公眾獲取有關董事會多元化的信息，提高相關信息透明度。同時於ESG Academy新增「實踐ESG」一欄，推動發行人改進其環境、社會及企業管治(ESG)工作

香港交易所上市主管陳翊庭表示，香港交易所一直致力帶領及推動發行人達至董事會多元化和卓越的ESG水平，協助提升香港作為亞洲領先的企業管治和ESG中心。相信這些新舉措將有助進一步加強董事會多元化和ESG實踐，與今年生效的經修訂的《企業管治守則》和相關規則相輔相成。

聯交所致力推動發行人實現董事會多元化，《上市規則》今年新增規定，不再接受發行人董事會只有單一性別的成員。是次推出的資料庫「聚焦董事會多元化及包容性」旨在提升有關董事會多元化的信息透明度，讓投資者及持份者知悉發行人在實踐董事會多元化的政策與方針。

發行人董事會成員年齡、性別及在任時間等的資料將集中於這平台。發行人、投資者及持份者可揀選行業後，將個別公司與其同業的表現作對照評估。

另外，聯交所的ESG Academy再新增「實踐ESG」一欄，是聯交所持續向市場提供及時、相關和實用的指導和信息的工作一部分。新欄目載有聯交所的最新ESG監管重點，並提供表現出色、值得效法的發行人ESG實踐範例。

聯交所會繼續檢討其ESG框架，當中尤其著重董事會管治和氣候相關披露，包括進一步按TCFD(氣候相關財務資訊披露工作組)的建議，以及採納由國際財務報告準則基金會轄下國際可持續發展準則理事會制定的新準則作出有關匯報，將適時向市場提供進一步指引。