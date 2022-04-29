世貿組織：疫情清零促供應鏈撤出中國　南亞國家受惠

綜合報道，世界貿易組織(WTO)秘書長Ngozi Okonjo-Iweala表示，俄烏戰爭加上疫情長期干擾供應鏈，促使全球製造業降低對中國的依賴，同時將生產線由中國分散至其他國家。

外媒報道，今年供應鏈獲改善的希望，已因為中國爆發新疫情而破滅。內地政府清零政策令上海與其他商業重鎮被封鎖。

在長達數年的供應鏈危機後，企業徹底改革其全球布局，聚焦韌性而非節省成本。Kaiser Aluminum行政總裁Keith Harvey本月向投資者稱，部分海外生產線遷回北美已成為事實。

Iweala表示，為防止供應鏈危機而造成銷售損失，企業努力管理風險，供應鏈的重整亦即「再全球化」(re-globalization)，或許將以中國為代價，但會促使一些發展中國家欣欣向榮。

報道更指，就算在疫情爆發前，中國節節上升的勞動成本及中美貿易戰，已令許多製造業由中國轉移至低成本的國家，如柬埔寨、孟加拉及越南等。

另外媒報道，中國4月工廠活動下滑或加劇，對第二季的經濟前景不利。根據周五(29日)接受調查的26名經濟學家預測中值，內地4月官方製造業採購經理人指數(PMI)料降至48.0，見2020年2月以來最低，低於3月的49.5，維持在榮枯線以下。

分析人士料，中國不斷惡化的疫情局勢推動經濟活動大幅下降。Tesla周三(27日)稱，因為內地限制措施，產量暫時下降，上周也曾提到，因為停工，上海廠的產量減少了約1個月。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師在報告中指，4月上海、蘇州和寧波等主要製造中心的全面及部分封鎖，擾亂內地供應鏈，封城對於製造業的影響將超過整體PMI表現。另野村(Nomura)分析師料，中國第2季GDP僅增長1.8%。

聚焦大型和國營企業的官方PMI將在周六(30日)公布，關注更多小企業和沿海地區的財新PMI也將在同日發布，分析師料整體數據將由上月的48.1降至47.0。