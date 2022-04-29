生意難做！美國科技巨企身陷不同程度困境

綜合報道，雖然美國科技業巨企在新冠疫情大流行期間業績向好，惟分析師指出，由亞馬遜(Amazon)、蘋果公司(Apple)、臉書母公司Meta和谷歌(Google)母公司Alphabet在本周發布的首季業績來看，正在努力應付通脹及俄烏戰爭所帶來的雙重打擊。

蘋果公司行政總裁庫克坦言：「我想承認，我們目前正遭遇供應鏈中斷帶來的挑戰；供應鏈中斷來自疫情衝擊、晶片短缺及烏克蘭戰爭的破壞。」

市場研究公司eMarketer分析師Paul Verna告訴外媒，該批巨企可能正感受到些許「疫情後宿醉」。他解釋說，新冠疫情的確刺激其業績，但快速增長不會持久，科技業巨擘應該有更好的心理準備。

亞馬遜高層Andy Jassy預警，受到戰爭、通脹、勞動力成本升高及疫情影響，未來幾個月內仍是壓力測試期。雖然疫情期間其網購量大增，惟目前通脹壓力令民眾縮衣節食，加上疫情令員工無法輪班，亞馬遜正面臨「產能過剩」。

另蘋果公司亦預警，中國防疫封城及供應鏈瓶頸持續，恐令本季獲利減少40億至80億美元。

網絡巨企Alphabet和Meta皆仰賴數碼廣告。而兩者上季業績顯示，廣告商的預算愈來愈謹慎，兩企更承諾會注意成本。