世茂服務核數師辭任　料6月底前刊發業績

因此，羅兵咸未能確定額外審核工作或承諾一個完成審核的明確時間表。

由於公司未能與羅兵咸就完成審核的時間表及可能額外費用達成一致意見，因此董事會認為，委聘另一家外部核數師在切實可行的情況下盡快推進完成審核工作乃符合公司及公司股東的最佳利益。董事會已議決建議羅兵咸辭任為公司核數師。

董事會亦謹此宣布，已議決委任大華馬施雲為公司新核數師，以填補羅兵咸辭任後之臨時空缺，任期直至公司下屆股東周年大會結束為止。

公司表示，未能於4月30日或之前刊發2021年度之經審核全年業績，估計到任的核數師將需要6至8個星期才能完成審計過程，故料於6月底前刊發。