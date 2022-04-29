美股全線下跌　亞馬遜績後暴跌12%

大型科企業績表現欠佳，亞馬遜及蘋果公司(Apple Inc.)本季業績展望均強差人意。道指周五(29日)早段跌170點，至33,745點；標指跌45點，至4,241點；以科技股為主的納指跌193點，至12,677點。

港股外圍方面，恒指夜期現報20,944點，跌59點，低水145點。

全球電商「一哥」亞馬遜首季業績令人失望，錄2015年以來首次虧蝕，主要受網上銷售下滑，以及成本上升等因素拖累，即使期內Prime會費加價亦不足以挽救盈利，且料虧損將於次季延續。業績公告顯示，亞馬遜上季虧損38.44億美元，按年盈轉虧，主要受投資的電動車初創公司Rivian產生76億投資虧蝕；經營利潤36.69億美元，按年大跌58.61%。公公司股價挫12.73%。

Apple Inc上季業績表現勝預期，於截至3月26日止一季收入按年增長8.58%至972.78億美元；淨利潤按年增長5.84%至250.1億美元。不過，受累於供應鏈及疫情所引發的供應鏈挑戰、晶片短缺、中國需求下降等因素，公司預測本季度收入將會因此而損失40億至80億美元，其股價挫0.16%。

半導體老店英特爾(Intel)本季收入及非公認會計準則(non-GAAP)每股盈利指引分別為180億美元及70美仙，後者相當於按年少賺45.31%，兩項數字都遜預期，其股價跌5.32%。

英國藥廠阿斯利康首季收入按年增55.6%至113.9億美元，其中新冠疫苗Vaxzevria銷售額10.89億美元(約8,494.2億港元)，即去年收入增長近10%來自這款產品；新冠預防藥物Evusheld銷售額4.69億美元，遜預期。該企維持整體新冠病毒產品銷售至「20%的低至中水平下跌」，而整體收入則增長18至19%，核心盈利為「增加20%的中至高水平」，其ADR股價跌1.62%。

工業巨頭Honeywell首季純利按年倒退20.53%至11.34億美元，經調整每股盈利1.91美元，勝預期。該企預期航空業將復甦，推動公司零件及軟件等業務需求上，上調全年指引銷售額下限1億美元至355億美元，上限則維持364億美元不變；上調全年每股盈利範圍0.1美元，至介乎8.5至8.8美元，該股曾升6.35%。

煉油商Phillips 66首季純利5.82億美元，按年虧轉盈，每股盈利1.29美元。該企指，期內每桶煉油毛利按年增6.19美元，至10.55美元，並打算今季重啟股份回購計劃，該股曾升3.57%。

投資研究機構TS Lombard首席美國經濟師Steven Blitz表示，「由美國聯儲局主導股票市場的黃金時代」已臨近尾聲，聯儲局政策旨在利用政策影響經濟，對抗通脹，惟同時不利股市，市場持續弱勢料短期減低民眾支出，更重要是，剝弱明年支出展望。而股市與消費者支出的關係，自2007至2008年以後更緊密，聯儲局創造出以股市為主的資產循環，在「別無選擇」(There is no alternative，TINA)情況下，家庭只能買入股票，股市因而向上，換言之家庭支出下跌，股市亦將向下。