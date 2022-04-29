樓價UPDATES：元朗新盤銷售帶旺同區二手樓

元朗新盤銷售帶動區內樓市氣氛向好，近期二手市場買賣也有不俗表現，其中采葉庭有兩房單位以700萬元零議價售出，同區朗屏8號三房戶亦獲投資客以819.8萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳家鴻表示，北角富澤花園4月錄13宗成交，較上月僅1宗大升12倍，屋苑富慧閣高層F室，實用面積約738方呎，三房連套房間隔，叫價約1,500萬元，減價28萬元，以1,472萬元易手，呎價約19,946元。原業主於1993年3月以354萬元買入單位，持貨29年帳面獲利1,118萬元，升值約3.16倍。

●香港置業朱永健指出，西灣河鯉景灣安翠閣高層A室，實用面積約540方呎，三房間隔，以約1,080萬元放盤，2個月後吸引外區客洽詢，議價後減價40萬元，以1,040萬元成交，呎價約19,259元。

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九龍區

●美聯殷勒麟稱，紅磡海逸豪園本月暫錄約15宗成交，屋苑15A座高層F室，實用面積約561方呎，兩房間隔，2月份放盤叫價1,180萬元，微減14萬元，成交價1,166萬元，呎價約20,784元。原業主於2016年5月以720萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約446萬元，單位升值約62%。

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月暫錄約29宗成交，較上月25宗上升約16%，平均實用呎價約16,481元，屋苑2期16座中層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，享內園景，最新以690萬元成交，呎價約17,738元。原業主於2012年6月以408萬元買入上址，持貨近10年帳面獲利約282萬元。

●中原胡鴻洲表示，樓市復甦，市區豪宅交投亦明顯加快，西南九龍THE AUSTIN第2座中層C室，實用面積約980方呎，三房連套房間隔，最初開價3,380萬元，減價360萬元，以3,020萬元易手，呎價約30,816元，新買家為中港商人，期望日後恢復通關方便往返中港兩地工作。原業主於2013年以2,486.7萬一手買入單位，一直作收租用途，近日租客約滿遷出才轉售，單位至今升值約533.3萬元或約21%。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山4月暫錄約152宗二手成交，對比上月同期約90宗升近7成，其中海栢花園錄5宗成交，屋苑3座中層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔，開價約740萬元，議價後以725萬元易手，呎價約18,638元。原業主於1995年以244萬元購入單位，是次沽出單位帳面獲利約481萬元，升值約2倍。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山居屋錦龍苑C座高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價503萬元，呎價約12,544元。原業主於2013年以316萬元購入單位，持貨9年帳面獲利約187萬元，升值約59.2%。

●中原侯惠良表示，大圍金禧花園本月暫錄4宗成交，屋苑4座中層D室，實用面積約340方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，呎價約17,353元。原業主於2014年以365萬元購入單位，持貨約8年帳面獲利約225萬元，單位升值約61.6%。

●美聯楊浩然稱，大埔白石角逸瓏灣II第12座低層D室，實用面積約795方呎，三房連套房間隔，早前開價約1,100萬元，議價後以1,093萬元成交，呎價約13,748元。

●利嘉閣何億儂稱，青衣盈翠半島7座低層G室，實用面積約670方呎，三房連套房間隔，原開價1,200萬元，最終以1,118萬元成交，呎價約16,687元。原業主於2007年斥約395萬元購入單位，現轉手帳面獲利723萬元，升值約1.8倍。

●美聯張國成表示，元朗朗屏8號3座低層D室，實用面積約533方呎，三房間隔，最初開價858萬元，投資客還價約4.5%，以819.8萬元承接單位，呎價約15,381元。原業主於2016年6月以592.1萬元購入物業，現轉手帳面賺約227.7萬元。

●美聯李瑋良稱，元朗采葉庭12座低層C室，兩房間隔，實用面積約509方呎，兩房間隔，以700萬元零議價售出，呎價約13,752元。原業主2001年3月以約170.2萬元購入上址，現轉手帳面獲利529.8萬元，期間升值逾3倍。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋兆麟苑I座中層2室，實用面積約645方呎，三房間隔，減價12萬元，未補價第二市場成交價478萬元，呎價約7,411元，新買家為綠表客。

●利嘉閣黃子超表示，將軍澳新都城2期一個頂層連天台特色戶，實用面積約363方呎，兩房間隔，連約227方呎天台，成交價718萬元，呎價約19,780元。新買家為年輕情侶，計劃買樓結婚自住。

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