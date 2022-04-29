【歐盟分裂？】匈牙利向俄國屈服　擬用盧布買天然氣

俄烏戰火持續，但美國及其盟友對俄羅斯的制裁似乎收效甚微。意大利、匈牙利等歐洲國家據報打算無視盟友的金融制裁手段，按俄國要求以盧布支付天然氣。亞洲方面，俄國據報已向印度的提議採用雙重支付方式結算貿易，包括用美元或歐元作為貿易支付石油，並以盧布及印度盧比結算其他貿易。

外媒報道，俄國央行官員及俄羅斯儲蓄銀行(Sberbank)的代表，上周與印度討論新貿易結算方案，以繞過西方制裁，惟目前未達成任何共識。歐洲的能源公司亦正尋求方法，繞過歐盟的禁令，如匈牙利就透過向俄羅斯一家銀行支付歐元，再由該行兌換成盧布並完成購買天然氣的交易。

事實上，就連歐盟之首的德國也對制裁不抱期望，雖然該國表示不會反對歐盟對俄石油實施禁運，但就質疑制裁效用，因為俄國可把石油出口至其他國家。

紐約期油周五曾升1.4%，至每桶106.87美元；布蘭特期油曾漲1.8%。由於中國需求恐因疫情升溫而減少，加上亞洲貨幣貶值不利以美元結算的原油價格，據報，沙特阿拉伯擬於6月起下調售往亞洲的油價，新定價對比中東油價的溢價幅度將從5月的每桶9.5美元，降至5.5美元。

亞洲貨幣持續貶值，日圓兌每美元周五略見反彈，惟此前一度跌穿131關，續創20年來新低。瑞穗綜合研究所估計，假如圓匯維持於130水平，再加上汽油等能源價格上漲等因素，日本所有家庭今年多開銷將額外增加6萬日圓。對於收入較低的家庭而言，這已相當於家庭總支出2%以上，幾乎可比擬2014年日本消費稅由5%，增至8%時的衝擊。

韓圜兌每美元早前亦曾跌穿1,270，創逾兩年新低。南韓為此召開了「緊急經濟中央對策本部會議」應對貨幣貶值，官員表示正密切監控相關情況，必要時將會出手穩定匯率。