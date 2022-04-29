新盤UPDATES：4月暫錄1020宗成交 按月飆5倍
2022年04月29日 22:29
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錦上路大型新盤熱賣，即日沽清388伙，直接推高本月整體一手成交衝破千宗水平，一洗首季的頹勢，發展商旋即加推。據統計，截至周五(29日)，本月錄得約1,020宗新盤成交，按月飆升逾5倍，單月成交量甚至已超越今年首3個月的總和。
●錦上路站柏瓏I提價加推168伙
全新盤熱賣，由信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及中國海外發展(00688)合作發展的元朗錦田南錦上路站柏瓏I，首輪銷售大開紅盤，即日沽清388伙，套現逾35億元，並立刻加推涉及168伙的4號價單。
新一批單位包括42伙一房、100伙兩房及26伙三房單位。售價方面，扣除16%折扣後，折實平均呎價約18,776元，折實售價介乎645.03萬元至1,490.6,6萬元，折實呎價由17,218元至20,489元。據悉，加推單位有輕微提價約1%至1.5%。
今次入場單位為第1期3座1樓B1室，實用面積339方呎，一房間隔，折實呎價約19,027元。
●啟德THE HENLEY II落實下周二發售98伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II周五(29日)公布第2張價單。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新價單提供31伙，折實平均呎價約25,613港元，項目落實下周二(5月3日)首輪發售98伙，包括92伙以價單形式出售及6伙招標發售。項目已接獲約300張票，按首輪價單發售單位計，超額認購約2.2倍。
●旺角利奧坊‧壹隅暫收近700票
九龍區新盤競爭激烈，恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧壹隅，將於周日(5月1日)首輪發售138伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目於明(30日)下午4時截止登記，現時入票準買家有75%為40歲或以下人士，反映項目對年輕買家尤其吸引。該盤將視乎反應考慮下周加推單位及進行次輪銷售。市場人士指，項目暫收近700票，超額約4倍。
●九龍城瓏碧已獲批預售
新盤陸續有來，碧桂園地產(香港)等發展的九龍城賈炳達道138號住宅項目瓏碧，最新公布已獲政府批出預售樓花同意書。發展商表示，預計可於短期內推出市場。
項目合共提供190伙，戶型涵蓋開放式至兩房，單位樓層高度約為3.45米，有特高樓底設計，讓低層單位可俯瞰鄰近的九龍仔公園及九龍寨城公園景致 。
●富豪．山峯四房售4,000萬元
豪宅新盤成交增多，百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，最新透過招標沽出7座7樓A室，實用面積1,625方呎，四房間隔，連1個車位以4,000萬元成交，呎價約24,615元，成交期為720日。百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，隨着疫情回落，樓市氣氛漸趨熾熱，該盤最近兩周亦已錄兩宗成交，證明豪宅市場已重拾升軌。
●海日灣II三房售1,633萬元
大埔白石角海日灣II本月暫錄9宗成交，包括最新以1,633.8萬元沽出第8座8樓A室，為實用面積1,070方呎的三房單位，呎價約15,269元。
●荃灣西逸璟‧龍灣連平台戶售1,454萬元
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟‧龍灣，新近錄得本月首宗成交。項目的1座1樓D1室，實用面積868方呎，三房間隔，連120方呎平台，成交價為1,454.1萬元，呎價約16,572元。
●大圍站柏傲莊III累錄192宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得192宗終止買賣個案，佔成交量845宗22%，而涉及總成交金額逾30.6億元。據一手成交紀錄冊顯示，項目本月累計有14宗。新近錄得的個案包括8A座22樓E室，實用面積310方呎，一房間隔，原本於去年6月5日及6月11日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以766.3萬元成交，當時呎價約24,719元，惟交易已於周四(28日)終止。