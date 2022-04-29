新盤UPDATES：4月暫錄1020宗成交　按月飆5倍

錦上路大型新盤熱賣，即日沽清388伙，直接推高本月整體一手成交衝破千宗水平，一洗首季的頹勢，發展商旋即加推。據統計，截至周五(29日)，本月錄得約1,020宗新盤成交，按月飆升逾5倍，單月成交量甚至已超越今年首3個月的總和。

●錦上路站柏瓏I提價加推168伙

新一批單位包括42伙一房、100伙兩房及26伙三房單位。售價方面，扣除16%折扣後，折實平均呎價約18,776元，折實售價介乎645.03萬元至1,490.6,6萬元，折實呎價由17,218元至20,489元。據悉，加推單位有輕微提價約1%至1.5%。

今次入場單位為第1期3座1樓B1室，實用面積339方呎，一房間隔，折實呎價約19,027元。

●啟德THE HENLEY II落實下周二發售98伙

●旺角利奧坊‧壹隅暫收近700票

●九龍城瓏碧已獲批預售

新盤陸續有來，碧桂園地產(香港)等發展的九龍城賈炳達道138號住宅項目瓏碧，最新公布已獲政府批出預售樓花同意書。發展商表示，預計可於短期內推出市場。

項目合共提供190伙，戶型涵蓋開放式至兩房，單位樓層高度約為3.45米，有特高樓底設計，讓低層單位可俯瞰鄰近的九龍仔公園及九龍寨城公園景致 。

●富豪．山峯四房售4,000萬元

●海日灣II三房售1,633萬元

大埔白石角海日灣II本月暫錄9宗成交，包括最新以1,633.8萬元沽出第8座8樓A室，為實用面積1,070方呎的三房單位，呎價約15,269元。

●荃灣西逸璟‧龍灣連平台戶售1,454萬元

●大圍站柏傲莊III累錄192宗終止交易