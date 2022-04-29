平保傳向滙豐高層施壓　要求分拆亞洲業務

平保向滙豐高層表示，滙豐要平衡在中國和西方利益之間，未來幾年只會變得更加困難。平保認為，在香港上市的獨立亞洲業務將具有更高的盈利能力、更低的資本要求和更大的本地管理控制權和決策自主權。有關分拆亦允許股東們多一個選擇，決定投資這間在全球64個國家營運、有超過20萬名員工及4,000萬名客戶的英資大行的哪一部分。

據聯交所權益披露資料顯示，2020年9月平保持有16.55億股滙豐，佔整體股權8%，持股僅次於最大股東貝萊德的8.27%。不過，有關報道引述兩位消息人士指，平保現時已持有滙豐9.2%的股權，若消息屬實，平保已成為其單一最大股東。

平保對滙控此前曾經取消股息的決定感到失望。儘管該行的絕大多數收益來自亞洲，特別是香港，但其政策仍由英國監管機構控制。

消息指，平保曾私下批評滙控在削減成本和盈利目標方面表現不力。

平保在與滙控董事會討論期間，更以曾經分拆業務獨立上市的保誠為例，指現在其三個獨立部門Jackson、保誠和M&G的估值，比起還沒分拆前，即2019年還要高出50億美元。

事實上，早在上周、亦即是滙豐首季業績之前，有股東已在英國媒體刊文，提出滙豐分拆亞洲業務的可能性。該股東表示，管理層未能執行公司戰略，特別是成本方面，即達成營收目標。投資者基本上因政治風險而放棄全球銀行模式，所以他們將不會買入滙豐，並支持管理層尋求辦法釋放亞洲業務價值，有業務分拆、分拆上市等各種選擇。

首季業績出爐後，該股東認為，集團大部份營收和利潤，48%的營收及61%的調整後稅前利潤，都貢獻自亞洲，建立一個獨立的亞洲上市實體更加符合亞洲投資者的利益。獨立的上市實體使投資者能夠自行決定願意接受的營收和利潤敞口及地緣政治因素風險。惟該股東未有披露身份。