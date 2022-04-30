東方日報B1：華救經濟　股市轉勢　恒指越兩萬一

港股本周可謂一洗頹風，連升4個交易日。在內地擬放鬆整改重點產業、加強穩定經濟的力度，以及中美兩地審計傳來新進展「雙喜臨門」下，恒生指數周五(29日)一度飆逾900點，全周累升450點，終止連跌3個星期的頹勢，惜未能完全修復月內跌幅，4月挫907點或4.12%。

恒指昨輕微低開4點，報20,271點，跌幅曾擴至236點，低見20,040點，其後受中央政治局會議消息提振，重上21,000關，曾高見21,176點，收市升813點或4%，收報21,089點。五一長假期前，港股通續停，惟大市成交仍高達1,651億元，為3月23日以來最多。科技股做好，帶挈恒生科技指數爆升404點或近一成，收報4,471點。國企指數收市漲380點或5.49%，報7,298點。

內地當局將推出支持互聯網平台經濟，規範健康發展的具體措施，完成相關專項整改。另據外媒報道，中央最快今日召開聯合監管會議，以結束對大型科技公司的監管風暴。市場憧憬監管風暴可能畫上句號，加上內地多地推出消費券，帶挈一眾科網股上揚。

收市後又有外媒引述消息人士指，中央承認連串的監管整頓對苦於抗疫的內地經濟更加不利，國家網信辦準備下周與騰訊和美團在內的科技巨頭開會討論監管行動，或會忍手不去限制年輕人使用流動應用程式的時間。

不過，亦有傳當局考慮推動一些最大的科企讓國家持股1%，並讓政府直接參與企業決策。

另方面，外媒報道，中美兩國監管機構正在商討落實中概股審計底稿現場檢查等事宜，其中包括讓美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)到訪內地現場，檢查中資企業審計底稿的細節、入境是否需要隔離等具體安排，以避免中資概念股退市，並且盡快恢復中資企業在美上市進程建立基礎，但雙方未達成最終協議。美方回應將繼續與中方接觸，並努力形成共識，現階段是過早猜測有最終協議。

此外，市傳香港金融管理局前總裁陳德霖有份發起的特殊目的收購公司(SPAC)香港匯德，已經通過了香港聯交所上市聆訊，視「可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢，並且在大中華地區營運的金融服務或科技公司」為收購目標，但不限於任何行業或地域。

內地面臨百年變局及世紀疫情，國內外均對經濟下行憂慮愈益加劇，周五召開的中央政治局會議強調「疫情要防住、經濟要穩住」，除要求加大宏觀政策調節力度外，實現全年經濟社會發展預期目標，更揚言要「保持資本市場平穩運行」、「穩住外貿外資基本盤」，刺激A股3大指數4月最後一個交易日大漲，滬綜指更收復3,000點關。

為穩定市場預期，當局對經濟、外資、內房以至消費均予以承諾，表明要「保持經濟在合理區間」，不僅加快落實已確定政策，還要「抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控(因應市況及各措施特點的微調)力度，把握好目標導向下政策的提前量和冗餘度。」

會議又指，「要堅持擴大高水平開放，積極回應外資企業來華營商便利等訴求」；房地產行業亦獲「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」的祝福；同時「要全力擴大國內需求，發揮消費對經濟循環的牽引帶動作用。」

市場憧憬政策落地，A股午後氣勢如虹，滬深全日逾4,400隻個股上漲，滬綜指及深成指收報3,047點及11,021點，升2.41%及3.69%；深圳創業板更飆4.11%，報2,319點。外資經滬、深股通淨買入42.45億元人民幣(下同)。

在內地封控措施持續、美國聯儲局狂放「鷹」、人民幣貶值等打擊下，滬綜指本周一度失守2,900點關，全月累瀉6.31%。深成指及深創板指全月更跌9.05%及12.8%，後者更連瀉5個月。滬深兩市成交昨雖回升至9,650億元，但本月日均成交不足萬億元。內地五一長假期將至，A股下周四才復市。

受美匯指數隔晚創20年新高影響，周五早段離岸人民幣曾跌穿6.69兌每美元，在岸價低見6.65，均續創近一年半新低。惟「維穩」內容曝光後，在岸及離岸人民幣回升；官媒更發聲指人民幣匯率不存在大幅貶值的基礎。

當局於4月多次承諾加大實體經濟的支持力度，但重申「動態清零」抗疫方針不變。由於封控措施造成大規模停工停產，4月工廠活動料受壓。據外媒調查，今日出爐的4月官方製造業採購經理指數(PMI)料將跌至2020年2月來新低的48，較3月的49.5進一步下跌。

實際上，今年首季西藏以外的30個省市及地區中，8個省份經濟增速落後全國，包括廣東和江蘇，首季經濟僅增3.3%及4.6%，吉林倒退7.9%。上月曾封城一周的深圳市首季經濟僅升2%，在「北上廣深」4大一線城市中墊底。