美銀警告：若美股跌穿這個「關鍵位」　勢爆股災

外媒報道，美國銀行策略師表示，美股標指跌穿4,000點將成為一個「臨界點」，可能引發股市投資者大規模拋售。

Michael Hartnett等美國銀行策略師引述EPFR Global數據稱，投資者已經開始逃離股票，在過去3周內，股票基金的資金外流達到了2020年3月以來的最高水平。

該行策略師在周五(29日)的一份報告中表示，自2021年初以來，流入股票基金的資金高達1.1萬億美元，該批資金的平均入場點是在標指4,274點，這意味到需要跌破4,000點，該些資金才會忍痛離場。該水平較周四(28日)收市低6.7%左右。

今年以來，由於投資者擔憂經濟陷入衰退以及聯儲局為遏制通脹而激進緊縮政策，全球股市表現不佳。標指自1月以來已累跌近11%，經通脹調整後勢將創出1974年以來最差年度表現。

美國銀行在報告中表示，債券今年已經遭遇投資者外逃的衝擊，全球政府債券勢將創下自1920年以來的最大跌幅。

該行策略師表示，2022年債券和股票的「史詩級」下跌，反映了央行即將從量化寬鬆向量化緊縮的轉變，並補充說市場情緒「糟糕透頂」。報告稱，鑒於人氣和持倉的低迷，雖然市場有可能出現反彈，但反彈幅度不會很大，投資者根據趁機賣出。

該些一直看淡的策略師將目前形勢與1973年至1974年尼克松擔任總統時的情況相提並論，表示高通脹率意味到聯儲局必須收緊政策，直到經濟或市場垮掉，警告稱「在此之前，資產價格必然會下跌。」