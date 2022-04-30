【科技股領跌】美股道指重挫939點　納指瀉逾4%

大型科企業績表現欠佳，亞馬遜及蘋果公司(Apple Inc.)本季業績展望均強差人意。美股3大指數周五(29日)下挫，道指收報32,977點，跌939點或2.77%；標指收報4,131點，跌155點或3.63%；納指收報12,324點，跌536點或4.17%。

港股外圍未能延續亞洲時段的反彈勢頭。5月恒生指數夜期收報20,731點，跌272點。阿里巴巴美股一度高見103.53美元後回吐升幅，收報97.09美元，升6.8%。騰訊控股ADR折合報370.38港元，較港收市跌1.86%。

投資研究機構TS Lombard首席美國經濟師Steven Blitz表示，「由美國聯儲局主導股票市場的黃金時代」已臨近尾聲，聯儲局政策旨在利用政策影響經濟，對抗通脹，惟同時不利股市，市場持續弱勢料短期減低民眾支出，更重要是，剝弱明年支出展望。

他又說，對於股市與消費者支出的關係，自2007至2008年以後更緊密，聯儲局創造出以股市為主的資產循環，在「別無選擇」(There is no alternative，TINA)情況下，家庭只能買入股票，股市因而向上，換言之家庭支出下跌，股市亦將向下。

大型科技股領跌大市。全球電商「一哥」亞馬遜首季業績令人失望，錄2015年以來首次虧蝕，主要受網上銷售下滑，以及成本上升等因素拖累，即使期內Prime會費加價亦不足以挽救盈利，且料虧損將於次季延續。業績公告顯示，亞馬遜上季虧損38.44億美元，按年盈轉虧，主要受投資的電動車初創公司Rivian產生76億投資虧蝕；經營利潤36.69億美元，按年大跌58.61%。亞馬遜股價全日跌14.05%，收報2,485.63美元，創自2006年以來最大單日跌幅。

Apple上季業績表現勝預期，於截至3月26日止一季收入按年增長8.58%至972.78億美元；淨利潤按年增長5.84%至250.1億美元。不過，受累於供應鏈及疫情所引發的供應鏈挑戰、晶片短缺、中國需求下降等因素，公司預測本季度收入將會因此而損失40億至80億美元，其股價下挫3.66%，收報157.65美元。

半導體老店英特爾(Intel)本季收入及非公認會計準則(non-GAAP)每股盈利指引分別為180億美元及70美仙，後者相當於按年少賺45.31%，兩項數字都遜預期，其股價收市跌6.94%。

另外，工業巨頭Honeywell首季純利按年倒退20.53%至11.34億美元，經調整每股盈利1.91美元，勝預期。該企預期航空業將復甦，推動公司零件及軟件等業務需求上，上調全年指引銷售額下限1億美元至355億美元，上限則維持364億美元不變；上調全年每股盈利範圍0.1美元，至介乎8.5至8.8美元，該股逆市上揚1.89%。