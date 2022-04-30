俄央行行長：未進行金本位的相關討論

外媒報道，雖然俄羅斯政府表示正在討論將盧布與黃金掛鉤的想法，但俄羅斯央行行長Elvira Nabiullina周五(29日)在記者會上表示，沒有進行任何形式的相關討論。

稍早前，俄羅斯央行將關鍵利率下調了300點子。她說，盧布必須繼續保持浮動匯率，不過在俄羅斯入侵烏克蘭後實施資本管制的情況下，盧布的波動性會更高。

不過，Nabiullina的表態似乎與總統普京發言人Dmitry Peskov的表述有矛盾，後者周五稍早前表示「這個問題正在討論中」。Peskov提到，聯邦安全會議秘書Nikolai Patrushev建議將盧布與黃金和其他大宗商品掛鉤，但沒有提供更多細節。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯央行也遭到前所未有的制裁，導致其約半數資產被凍結，可用的只剩黃金和人民幣。戰前，普京一再主張俄羅斯需要降低對美元的依賴。

外界普遍猜測，對俄羅斯的制裁可能產生一個更加深遠的影響，黃金將會受益。瑞信分析師Zoltan Pozsar等人預測，凍結央行外匯存底將帶來一個新的貨幣範式，其中黃金將發揮更大的作用。

Patrusev表示，專家正在研究以黃金和其他商品支持盧布價值的想法，作為替代金融體系的一部分，保證一定程度的主權並降低與美元的關聯。