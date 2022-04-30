鄺紫珊：REITs勝在攻守兼備　宜趁低布局

俄烏戰爭暫沒有緩和迹象，預期仍會持續一段時間，故後續對經濟的影響程度實難以預料，加上美國聯儲局貨幣政策方向趨向緊縮等問題仍困擾市場，導致出現恐慌性的沽壓讓市況再度轉弱。在多方面不確定的因素下，屬於高股息的房地產信託基金(REITs)，其防禦性與對抗通脹的能力可望逐步體現。

當然，在選擇REITs時，宜着重資產品質優良且展望穩健的公司，及需注意有關REITs的旗下物業收租狀況及產業前景調整比重。

在投資布局上，宜以區域與行業作配置及採取多元化分散投資，以掌握板塊輪動的投資形勢；產業配置上，以業績穩健且前景良好的REITs，即投資於優質商場及商廈作物業收租的公司，再均衡搭配經濟聯動性較高的零售、醫療、銀行及地產股。

隨着疫情緩和，民眾生活逐步回復正常，加上出外旅遊逐步恢復，對持有大型及優質商場，及特賣場的REITs都會有正面的影響。

另外，REITs資產持有大量的不動產，擁有土地資產者將更有優勢，隨着通脹上升，無論是房地產價格或是不動產的租金皆有望隨之上升，這也帶動具有長線穩健收益的REITs有不錯表現。

REITs受惠於不動產租金的持續增長，相信可成為對抗通脹及防禦市場波動的投資工具之一，但由於現階段市況仍受多方面不明朗因素影響，REITs的股價也跟隨大市有所修正。

從REITs的基本面來說，現時的調整可為未來提供上升的空間，估計今年REITs產業盈利仍可維持溫和增長。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊