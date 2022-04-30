【星之谷】靠擔保人買千萬住宅　勿忘3大按揭中伏位

財政司司長陳茂波於今年財政預算案進一步放寬按揭(俗稱「波叔Plan」)，對準上車人士而言無疑是福音，採用新成數按揭人數近期亦飆升。不過，筆者觀察到當中不少人入息都未能達到最低監管要求，亦即是俗稱「唔夠計」，最終需要擔保人幫拖。惟選擇擔保人須留意3大中伏位，否則將影響按揭批核。

新政策下，現時9成按揭住宅樓價上限升至1,000萬元；8成按揭升至1,200萬元；1,200萬至1,920萬元住宅則最多可以借960萬元按揭貸款。令到不少人突然可以低首期買千萬元住宅，但奈何入息未能過關，須尋找擔保人幫忙。

【擔保人年紀超過60歲】

筆者觀察到很多準上車人士都拜託父母做擔保人，這些父母年齡通常60歲以上，銀行及按揭保險公司遇到這些個案，將會個別審批，考慮因素包括借款人入息是否足夠供樓，以及擔保人的現時職業——舉例父母若果是做生意的，即使年齡較高也有機會獲批，但也只能申請8成或以下按揭。由於打工仔一般都受退休年齡所限，在銀行眼中，過了60歲後就隨時退休。因此，做生意的擔保人反而在年齡方面獲得較寛鬆處理。

假如申請人入息不夠供樓、而擔保人又60歲以上的話，拒批按揭機會頗大。不過，如果原本預定的擔保人會搬入單位同住，銀行會接受其作為「共同借款人」，可增加這類入息不夠供樓借款人的個案獲批的機會。

另外，準上車人士應向兩間按揭保險公司提出按揭申請，包括按證保險公司及昆士蘭按保，以作後備方案。不過，現時昆士蘭按揭保險尚未接受「波叔Plan」，因此上述情況只適用於1,000萬以下物業，而1,000萬以上物業就只有按證保險公司一途。

【擔保人是老闆 沒有固定月薪】

筆者亦觀察到很多準上車人士父母是自僱人士或公司老闆，做擔保人或許有輕微制肘，原因是自僱人士非固定入息，按揭成數最高僅8成，不能申請9成；此外，公司老闆亦需要提供經過核數師審核的財務報表及稅單，公司需要有盈利，方可計算入息。

【擔保人未供完物業】

就算父母年紀不大、亦是政府公務員高薪厚職，但原來父母本身有層未供完的樓亦有影響。

擔保人有按揭在身的話，雖然不會影響準上車人士層樓的按揭成數，但需要進行壓力測試。準上車人士申請按揭成數7成以上的話，每月供款和入息比率(Debt Servicing Raio)不能超過35%；加息3厘後不得超過45%。

由於這項入息要求相當嚴厲，不容易通過，令不少人卻步。舉例，假設住宅樓價1,200萬元，申請8成按揭(960萬元)，首置人士最低入息要求約為78,100至93,500元，視乎能否獲豁免壓力測試。

假如準上車人士入息「唔夠計」，擔保人有其他按揭在身，即使未計擔保人本身的物業按揭供款額，準上車人士加上擔保人的入息門檻已大增至122,000元。加上原按揭的每月供款額後，入息門檻將額外增加，甚難通過壓力測試。

最後溫提，選擇擔保人需要是近親關係，例如父母、夫婦、子女、兄弟姊妹，銀行可能要求申請人作出聲明或提供有關証明。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。