中國經濟：4月官方製造業PMI跌至47.4

國家統計局公布，內地4月份官方製造業採購經理指數(PMI)由3月的49.5，進一步跌至47.4，繼續處於50的盛衰分界線之下，但略優於市場預期的47.3。

然而，4月份非製造業PMI為41.9，遠低於市場預期的46，前值為48.4。至於4月官方綜合PMI為42.7，前值為48.8。

數據顯示內地企業生產經營活動放緩，景氣水平繼續回落。國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，內地經濟長期向好的基本面沒有改變，尤其是近期有關部門進一步統籌疫情防控和物流暢通保供，加大助企紓困等各項政策力度，有利於穩定市場主體信心，4月份製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數均保持在景氣區間。隨着疫情得到有效控制和政策效應顯現，企業預期有望逐步得到改善。

趙氏補充，雖然製造業景氣水平繼續下行，但仍有部分行業運行總體平穩，其中保障基本民生的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶，以及非金屬礦物製品、鐵路船舶航空航天設備等行業PMI均高於臨界點，且生產經營活動預期指數位於55%以上較高景氣區間。

受疫情嚴重衝擊，服務業商務活動指數低於上月6.7個百分點，降至40%，連續兩個月明顯回落，服務業總體走弱。從行業情況看，調查的21個行業中有19個位於收縮區間，其中航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等接觸性聚集性行業商務活動指數仍處於低位收縮區間；批發、郵政、金融等行業降至收縮區間，業務總量由升轉降。但電信廣播電視及衞星傳輸服務、互聯網軟件及資訊科技服務的商務活動指數繼續位於擴張區間，業務總量保持增長，保障了經濟社會的穩定有序運行。