1周10大驚奇︰美國衰退避不過　全球經濟硬着陸！

美國面臨40年來最嚴峻的通脹之際，首季度實際國內生產總值(GDP)意外萎縮1.4%，假如本季度亦經濟再現倒退，則意味經濟符合了衰退定義，將進入「滯脹(stagflation，即經濟停滯，疊加通脹)」。事實上，在美國GDP公布前，已經有多位重量級專家警告衰退及滯脹的風險，包括人稱「末日博士」的經濟學家魯比尼、「神準分析員」大摩亞洲前主席羅奇等...

【1、末日博士︰「滯脹」將會席捲全世界】

諾貝爾經濟學獎得主、有「末日博士」之稱的紐約大學教授魯比尼表示，許多發達經濟體和新興市場都面臨着高通脹和經濟增長放緩的風險，引起當前這輪滯脹的主要原因是一系列負面的供應鏈衝擊，這些衝擊降低了經濟產出，增加了成本。

他更直言不諱地指出「滯脹將成為全球經濟的主要特徵」，並總結了多項導致全球滯脹的原因。首先，自全球金融危機以來，人們已經開始退出全球化，回歸各種形式的保護主義。在一些國家，地緣政治緊張局勢不斷加劇和疫情給供應鏈帶來的重創導致製造業更多地從新興市場轉移到發達經濟體，打亂了全球貿易，增加了生產成本。

再者，發達經濟體和一些關鍵新興市場的人口老齡化導致勞動力持續減少，降低了經濟的增長潛力；氣候變化影響農作物生長，破壞收成，推高糧食價格。過於激進的「減碳」進程已經導致傳統能源投資不足，能源價格暴漲。

以上這些因素將加劇收入和財富不平等，政府會加大財政支出，用於支持工人、失業者、弱勢少數群體。雖然這做法符合人道主義精神，但卻也意味着更多的勞資對立，通脹與薪酬螺旋式上升。

美國把美元「武器化」，並以此為實施制裁的核心工具，也是滯脹的因之一。因為這樣做不僅導致國際貿易摩擦加劇，還鼓勵其他國家將外匯儲備從以美元計價的資產中分散出來。隨着時間的推移，這將大幅削弱美元，建立起區域性貨幣體系，進一步分裂全球貿易和金融。

【2、羅奇︰全球經濟難軟着陸 下行風險高企】

摩根士丹利亞太區前主席、耶魯大學高級研究員羅奇近日表示，要不影響全球經濟前景情況下，實現抑制通脹的「軟着陸」目標，恐怕只是一廂情願的想法。

他表示，許多市場分析員對經濟前景過分樂觀，高估了經濟增長的動力，被新冠疫情後成全球經濟重新開放，再加上積極的貨幣和財政刺激措施的影響所誤導。

再者，中國為全球經濟帶來的緩衝效應已經縮水。中國經濟目前的增長速度遠低於過去十多年的平均水平，失去了這一增長引擎經濟，全球經濟再無韌性可言。

第三，全球經濟增長周期的下行伴隨着全球通脹和利率周期的大幅回升，但許多人對後果不屑一顧。隨着通脹飆升至40 年來的最高點，抱有一種「情況那麼糟糕，接下來只能變好」的不切實際的幻想。他表示，所有這些現象都顯示出全球經濟正在形成的下行風險。

【3、對沖基金大鱷︰聯儲局加息力度不夠】

除了著名經濟學家外，就連掌舵對沖基金的大鱷也看淡經濟前景。全球最大對沖基金橋水首席投資策略師Rebecca Patterson表示，聯儲局的加息力度遠遠不夠，是時候變得更加「鷹派」，加快收緊貨幣政策。

她指出，市場預計即使在聯儲局大幅緊縮政策下，未來3年的通脹率仍會在3%左右，目前面臨的問題是，聯儲局的措施能否令通脹率達到市場預期水平，而橋水認為未必能做到。

她認為，如果聯儲局要遏制通脹，利率水平必須遠高於主席鮑威爾的預期，而激進的政策緊縮預期，將繼續提振所有期限債券的孳息率，這亦是橋水全線沽空所有年期的美國國債的原因之一。

【4、印度神童又中？早已預警4月28日是關鍵】

印度神童阿南德(Abhigya Anand)早於本周初就發表預言，指周四(4月28日)將是關鍵日子，直指3大危機會有重大變化，包括全球能源危機將加劇、非常重要的地緣政治危機世界、以及加密貨幣泡沫價於一年半內爆破。他更表示「世界的東北地方有問題」，而周四亞洲貨幣全線暴跌，日本央行議息後日圓也續創20年來低位，人民幣匯價亦繼續探底！

更巧合的是，當日美國公布的國內生產總值(GDP)，出乎市場預期地錄得倒退；美國的柴油期貨更升穿每加侖5美元，創下歷史新高，正好呼應了阿南德警告的能源危機。

【5、丁蟹效應又嚟料！港股點算?】

話說港股長年弱過藥煲，無論外圍升與跌，恒指都會跟隨自己的節奏反覆向下，令一眾股民哀莫大於心死。更值令人傷心的是，電視台周二(26日)開始重播鄭少秋(秋官)領銜主演的《天地男兒》，幸好港股於周五錄得反彈，但距離收復失地尚有一段距離...

事緣1992年鄭少秋在《大時代》中飾演沽空期指致富的角色「丁蟹」，由於劇集播出後一個月內恒指跌達1,238點，其後每逢秋官有劇集或節目等播出，港股許多時候都會暴跌，故有「秋官效應」(Adam Cheng effect)，又名「丁蟹效應」之說。

2004年更有證券行曾發表報告拆解「丁蟹效應」，統計由1992年至2003年每逢秋官的劇集播出，股市跌幅介乎0.1%至25%，7成時間恒指錄得下跌。

【6、調查：全球消費者信心下降 變得更節儉…】

安永發表《未來消費者指數》報告，在今年1月28日至2月15日調研了包括中國在內的全球多個國家和地區近18,000名消費者的消費情況，結果發現受近期多種經濟不確定性的影響，全球消費者信心有所下降，惟中國消費者則對未來預期相對樂觀。

由於新冠變種病毒帶來經濟的不確定性和通脹，近三分之二(60%)的全球受訪者希望為未來儲備更多資金，其中39%的受訪者已經將儲蓄作為長期目標，52%的全球受訪者表示產品與服務的成本不斷上升使他們難以負擔購物的開支，這也意味超過一半的全球消費者購買能力受到了影響。

與去年10月調研報告相比，此次調研結果中，擔憂其財務狀況的比例從75%上升至78%，只購買必需品的比例從38%上升至44%。顯然，目前物價不斷上升使消費者的注意力轉至其財務狀況，消費傾向更加節儉，消費者傾向於選擇更便宜的替代品，並減少非必需品的購物。

【7、諾獎得主克魯格曼︰俄烏戰爭加劇全球糧食危機】

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼指，目前正面臨「巨大的全球糧食供應危機」。過去1年，小麥價格升幅大過油價漲幅。美國受衝擊，貧窮國家更受重創，因食物佔家庭支出的比率很高。

這波糧食危機的背後有不少因素，當中俄烏戰爭是明顯原因。克魯格曼指，烏克蘭是農產出口大國，如今鐵路遭俄軍轟炸、港口被封鎖，幾乎斷了外銷之路。不僅如此，俄羅斯自己的穀物出口也大多暫停，明顯為壓抑國內物價升勢。

另一因素是肥料。現代肥料生產是能源密集產業，俄羅斯在戰前是全球最大肥料出口國，但現在中止出口。彼得森國際經濟研究所(PIIE)研究員的分析指，另一肥料生產大國中國去年也大大減少出口，亦是設法壓低國內價格，此類出口禁令比中美關稅戰衝擊更大。

以上種種，都為全球農業帶來困擾，尤其是新興市場國家，如巴西，反映地緣政治與全球化的關係不可分割。

【8、世銀料今年能源價格飆50% 食品等漲兩成】

俄烏戰爭對大宗商品市場造成了重大衝擊，改變了全球貿易、生產和消費模式。世界銀行發表《大宗商品市場展望》報告，預計今年的能源價格與去年相比將大漲50.5%，食品價格今年料將上漲逾兩成，並預計食品和能源價格高企情況可能會持續到2024年。

報告提到，能源價格漲幅已達1973年石油危機以來最大漲幅，預計2022年將超過五成，將於明年及後年放緩。包括農作物和金屬價格在內的非能源價格則預計在今年漲近20%，然後在接下來幾年高位回落。

【9、散水潮？虛擬貨幣相關ETF贖回壓力空前】

外媒引述瑞銀集團分析約160個金融商品後指出，虛擬貨幣相關ETF將在4月出現有史以來最大的贖回潮，投資者本月迄今已撤資超過4.17億美元，單是多倫多Purpose投資公司推出的一個比特幣ETF產品，資金就流出超過2.2億美元。

在全球通脹高企下，虛擬貨幣跟其他風險性資產一樣皆遇上龐大沽壓。比特幣價格自去年末季觸頂，曾逼近6.9萬美元，現時已累挫約40%，而Coinbase和Kraken等虛擬貨幣交易所的總交易量亦告下跌。

【10、大摩降今年中國GDP增長預測至4.2%】

華爾街大行摩根士丹利將今年中國國內生產總值(GDP)增長預測下調至4.2%。大摩指出，內地嚴格執行新冠病毒清零政策，生產恢復緩慢和閉環封控管理，疫情對整個經濟的破壞正導致GDP預測下調。事實上，過去一周已有幾家大行下調內地GDP增長預測。

此外，該行分析師周將歐元區今年和明年的GDP增長預測分別下調至2.7%及1.3%。