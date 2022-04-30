柏瓏I再加推159伙　新價單折實呎售近1.88萬元

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目首輪開售反應十分熱烈，由於向隅買家衆多，故再度加推第5張價單共159伙，以回應買家需求。

最新公布的5號價單包括103伙的一房單位，173伙的兩房單位及51伙的三房單位。售價方面，扣除最高16%折扣優惠後，整批單位折實平均呎價約18,778元，折實售價約663.26萬元至1,419.51萬元，折實呎價17,375元至20,915元。

至於，今批入場單位為6座5樓B1室，實用面積339方呎，一房間隔，折實呎價約19,565元。售價最高的單位為5座3樓A6室，實用面積768方呎，採三房一套及連廁工作間，折實呎價18,483元。

項目已同步上載銷售安排，將於周二(3日)截票。資料顯示，該盤總共提供715伙。