巴菲特斥華爾街助長股市投機　暗諷加密貨幣

隨着互聯網的普及，投資股票的門檻愈來愈低，近年多了不少散戶投資者開始接觸股票，股市的投機行為亦日趨火熱。不過，向來恪守價值投資信條的股神巴菲特卻在巴郡年度股東大會上，抨擊華爾街鼓勵股市投機行為，導致股市變成賭場。

巴菲特表示︰「華爾街賺錢，不管怎樣，都是從資本主義的桌子上掉下來的麵包碎。」不過賺錢的前提是有人在做實業，否則華爾街也不能從中分一杯羹。他又慨嘆美國大型上市企業已經「成為市場投機的籌碼」。

股神的長期拍檔、巴郡副董事長芒格也表示︰「有些人對股票經紀人的建議一無所知，缺乏知識。」他說︰「這是一個令人難以置信、瘋狂的情況。我認為任何明智的國家都不會想要這樣的結果。你為甚麼要讓股票在賭場交易？」

相較於追求高槓桿的華爾街對沖基金，巴郡則長期來以持有巨額手頭現金，投資策略相當保守。巴菲特形容︰「現金就像氧氣一樣，它要一直存在，沒有了幾分鐘就會致命。」他對於巴郡充裕的現金水平相當滿意，又謂自己公司比銀行更加穩健。

他又特意提到對「貨幣」的定義，並於展示了一張舊美元鈔票的投影片，並說︰「美國政府認為這才是在美國的合法貨幣，這就是貨幣...這才是唯一可以支付帳單的東西。」雖然他未有明言，但似乎是在暗諷一眾加密貨幣。

他又表示，巴郡未來仍將「持有大量現金」，這些現金有部分會以容易套現的短期國債方式存在，但不會放在商業票據或貨幣基金等資產上，因為金融危機來臨時這些資產也有風險。