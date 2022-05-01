各行各路？中國對歐洲大規模投資時代恐不復再

受中美貿易戰、新冠疫情與俄烏戰爭三大因素影響，中國與西方國家的經濟關係惡化，中國對歐洲的大規模投資時代恐怕已經徹底告終。

據外媒報道，諮詢公司榮鼎集團(Rhodium Group)與德國墨卡托中國研究所(Mercator Institute for China Studies)日前發表聯合報告指，中國去年在歐洲的「外國直接投資」金額約106億歐元(約876.7億港元)，僅高於疫情最嚴峻的2020年，並為2013年以來中國對歐洲投資額次低的一年。報告又顯示，中國國有投資去年在歐洲的份額降至20年以來最低。

分析指，中歐在經貿等方面的爭議愈演愈烈，令兩國距離愈來愈遠，歐洲已正式把中國視為「經濟競爭者與系統性對手」，加強對中國資本的審核。與此同時，西方陣營亦反思當中合作構成的風險，嘗試減少對中國的依賴。上述因素均令雙邊關係進一步惡化。

另有外媒報道提到，俄烏戰爭令本已脆弱的中歐貿易供應鏈受干擾，同時加劇能源和原材料成本的飆升。地緣政治因素也正影響在中國經營的公司。

上海未封城前針對貿易商會的近400名成員進行的調查發現，大多數德國公司稱，歐洲戰爭造成的危機正影響他們的中國戰略。1/3受訪者預計將擱置計劃中的業務或投資，46%的人認為中國市場吸引力下降，約10%稱現有業務可能會遷出中國。