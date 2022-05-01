中銀BoC Pay獲選為消費券支付工具　將推回贈及優惠

中銀香港宣布，BoC Pay獲香港政府甄選為新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具之一。

為配合計劃，中銀香港將推出一系列回贈及消費優惠，市民可透過BoC Pay領取及使用電子消費券，盡享電子消費支付便利及優惠。此外，中銀香港亦為商戶提供BoC Bill綜合收款服務，讓商戶受理不同類型的支付工具，包括支援消費券計劃的多款儲值支付工具，並提供多項服務的費用豁免優惠，協助商戶捕捉消費券計劃帶來的商機。

在客戶端，BoC Pay將在新一輪消費券計劃（第二階段）開展登記期前，升級帳戶功能，以便市民透過BoC Pay領取消費券。該行亦將推出一系列BoC Pay客戶回贈及商戶優惠，鼓勵本地消費，支持特區政府推動經濟復甦。BoC Pay亦支持跨境支付，客戶無需開立內地銀行帳戶，可於內地及澳門所有支持銀聯二維碼的商戶消費。

在商戶端，該行會協助中小企商戶安裝BoC Bill綜合收款服務，並在消費券計劃期間提供豁免 BoC Bill綜合收款服務年費、開戶費及商戶主掃手續費等多項優惠。BoC Bill為市面上受理支付工具最多的綜合收款平台，包括二維碼支付如 BoC Pay及轉數快、非接觸式支付及任何信用卡。BoC Bill 合收款平台服務現時覆蓋全港多個衣食住行商戶網點，除各大中小型商戶外，更服務不同類型街市、主題樂園、公共交通（包括九巴、新巴、城巴等）、政府機構、專上學院等。