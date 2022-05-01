利奧坊‧壹隅今推首批138伙　美聯料8成屬年輕客

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，是次首輪發售獲不少投資客追捧，入市比例佔約五成水平。

布氏稱，該行客人主要來自九龍區，佔約六成，至於港島及新界區則佔約四成，同時客戶中佔約八成為年輕買家。至於投資客比例則屬近期新盤中較多，他估計項目落成後料呎租達65元，租金回報率約3厘。

他又指出，大型新盤持續登場，5月新盤交投將會相當熾熱，全月交投有望錄得約1,500宗成交，並連續2個月錄得逾千伙成交。而由於新盤搶佔購買力，以及二手市場吸納不少單位，業主叫價回升，交投將平穩向好。