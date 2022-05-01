WeChat Pay HK將就費券計劃推加碼賞及優惠

WeChat Pay HK獲香港政府甄選為協助推行新一輪消費券計劃（第二階段）的儲值支付工具營辦商之一，將響應政府呼籲，為用戶及商戶推出更豐富的加碼賞以及推廣活動，刺激本地消費，及支援受疫情影響的中小商戶和社群，加速香港經濟復甦。

WeChat Pay HK指出，將延續去年消費券加碼賞及扭蛋抽獎等大受歡迎的活動，今年推出更吸引的加碼賞及推廣活動優惠，並繼續與各個商戶攜手合作，推出更多商戶優惠券供用戶領取使用。「搶券有So」專區現時已加入接近120家商戶的優惠券；「外賣禮品券激賞」專區則提供低至63折的各大餐飲食肆、外賣平台的優惠券，接下來將加入更多商戶，全方位覆蓋用戶需求。

同時，WeChat Pay HK和騰訊公益慈善基金會繼續響應新一輪消費券計劃，將升級推出惠及更多社群的「日行一善」慈善活動，讓市民在消費撐經濟同時幫助更多有需要人士，活動詳情將於下周公布。

WeChat Pay HK於4月7日已順利發放第一階段5000元消費券，截至4月26日，總交易金額較去年消費券派發後同期(8月1至19日)增長約2倍，線上「電訊繳費增值」服務亦受到廣大市民歡迎，用戶現時更可開通消費券用於「港鐵乘車碼」自動扣費服務，使用消費券乘搭港鐵。新一輪消費券計劃期間，WeChat Pay HK將繼續豁免「收錢碼」中小商戶的全部交易手續費，並提供額外的商戶開戶及交易激勵，鼓勵商戶多使用電子支付方式收款。

截至2022年4月底，WeChat Pay HK註冊用戶已突破500萬，覆蓋全港15萬間香港本地商戶，為協助派發消費券奠定堅實基礎。