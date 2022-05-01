轉租為買！屯門景峰豪庭兩房戶600萬元易手

二手市轉旺，買家加快入市，屯門景峰豪庭中層單位，放盤僅3日，獲同區租客轉租為買，以約600萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧表示，小西灣藍灣半島4月錄得14宗成交，包括5座低層H室，實用面積約323方呎，一房套間隔，以約618萬元易手，呎價約19,133元。新買家屬於用家。原業主於2014年10月以約441萬元買入，轉手帳面獲利約177萬元，單位升值約40%。

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九龍區

●利嘉閣梁錦豪透露，長沙灣美寧中心D座高層3室單位，實用面積約280方呎，兩房間隔，新近以約460萬元售出，呎價約16,429元。原業主於1997年底以約186萬元購入，現轉手帳面獲利約274萬元，物業升值約1.5倍。

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新界區

●祥益地產林英傑指，屯門景峰豪庭1座中層G室，實用面積約508方呎，兩房間隔，以約610萬元放盤僅3日，獲買家即睇即場當面議價，輕微減價約10萬元後，以約600萬獲承接，呎價約11,811元。新買家為本區租客，由於本身居住單位被業主通知離開，故決定放棄租樓轉投入市。而新成交單位原業主於2019年買入539.8萬元購入，額外印花稅(SSD)期滿即沽貨，轉手帳面獲利約60.2萬元，物業升值約11%。

●祥益胡志偉稱，屯門公屋良景邨良偉樓中層30室，實用面積約443方呎，附有裝修，以未補價第二市場價約260萬元沽出，呎價約5,869元。

●美聯楊浩然表示，大埔白石角逸瓏灣8的3B座高層D室，兩房間隔，實用面積約494方呎，早前開價約841萬元放盤，輕微議價後以約838萬元成交，呎價約16,964元。原業主於2019年1月以約671萬元購入，轉手帳面獲利約167萬元，物業升值約24.9%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣相思灣雙號村屋全幢，建築面積約2,100方呎，採四房間隔，享山海雙景，連天台約700方呎，原叫價3,200萬元放盤，減價至約3,000萬元後獲用家承接，建築呎價約14,286元。原業主於2014年12月以約2,000萬購入，轉手帳面獲利約1,000萬元，期內升值50%。

●利嘉閣地產蔡庭勇表示，將軍澳坑口安寧花園6座中層K室，實用面積約583方呎，三房間隔，單位附有新裝修，原開價700萬元放盤，最終以自由市場價約690萬元易手，呎價約11,835元。原業主於2017年以約590萬元購入，現轉手帳面升值約100萬元，物業升值約17%。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣翠怡花園4座高層C室，實用面積約365方呎，兩房間隔，成交價約600萬元，實用呎價約16,438元。原業主約4年半前以約513萬元購入，現轉手帳面獲利約87萬元，物業升值約17%。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山海濤居4座低層H室，實用面積約649方呎，三房間隔，議價後以約912萬元易手，實用呎價約14,052元。原業主於2011年以約435萬元購入，沽出單位轉面獲利約477萬元，單位升值逾1倍。

●祥益地產黃肇雯稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居2座低層C室，實用面積約551方呎，三房間隔，以約585萬元成交，呎價約10,617元。

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