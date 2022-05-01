【高息股攻略】踏入「五窮月」　保本收息最為上策？

全球通脹加劇，衣、食、住、行等生活成本愈來愈貴，如何善用資本投資，成功錢生錢，又或產生固定回報，以應付生活開支，當然是投資者關心的問題。隨着美國雖重啟加息周期，存款利率將同步回升，惟相信升勢始終會落後。反觀在股市中，高息股憑着吸引的派息率，以及可博股價上升坐享「財息兼收」的機會，吸引到長線股民的喜愛。是次便與大家分享港股當中的4類高息股之選。

●【內銀】無懼經濟受衝擊

內地銀行股依然是不少香港股民喜愛的高息股類，其吸引點在於派息政策穩定、人民幣資產概念，以及股價與經營表現相對穩定。

此外，即使近年中國經濟備受中美經貿戰及疫情反覆衝擊，上述5大內銀股的業績均十分穩定，尤其是近年銀行貸款政策向房地產業傾斜，內地積極化解內房債務問題，去除金融系統性風險，反讓內銀股減輕經營隱患，加上5大內銀股都是國有銀行，國資背景亦令小股東倍感安心，不用擔心受「國進民退」的政策衝擊。

截至4月12日，5大內銀股的股息率介乎7至8厘，任美息如何提速上調，今年都不大可能加到這個水平，故內銀股仍可視為高息股的核心板塊之選。以往績息率計，中行息率最高，達8.6厘。5大內銀股每手均為1,000股，故入場費都在一萬元以下，入場門檻相宜。

●【中資電訊】屬實力之選

除了內銀股之外，中資電訊股是收息一族的另一選擇。事緣近年中資電訊股因捲入中美金融戰漩渦，在美退市之餘，部分啟動回歸內地上市，且紛以提高派息來吸引資金落戶，其他同業亦自然要提高派息留住捧場客。

近期已回A的中移，去年末期息大增近四成，更承諾於2023年度派息比率增加至最少70%，今年2月又展開千億元回購，有助提升每股資產價值，對股價而言具支持作用。作為內地電訊業「一哥」，該企去年收入增達10%，增速為10年最快，手機服務收入亦是4年來首次錄得增長，5G業務發展理想，加上主營內地市場，不受外圍衝擊，數碼經濟及「元宇宙」等概念亦可帶來發展空間，為「進可攻、退可守」的實力之選。

此外，中電信已調整3年目標派息率為70%，母企增持，以及公司積極考慮回購等戰略，都有利股價穩定。

●【能源】油價看升 部署三桶油

俄羅斯與烏克蘭爆發衝突，觸發的不只是一場東歐戰爭，而是東西方對立，將國際供應鏈、金融、能源、科技推向分裂。全球化不再，取而代之的是本地化、區域化的經貿發展方向。

事實上，俄羅斯是全球主要油產國，成為戰爭的主角之一，遭西方國家制裁圍攻，影響全球石油供應，令油價易升難跌。雖然通脹回升，各國央行雖以加息應對，惟若最終經濟增長能夠維持的話，適度步伐的通脹回歸才是經濟發展的正常現象，而包括能源等主要物價亦有望保持在升軌中。

首先，中石油及中海油主力做上游業務，因此受惠國際地緣政治緊張下的油價升勢；其次，中石油和中石化的往績股息率，分別高達6.9厘及14.5厘；至於中海油的往績股息率為2.7厘，主因其回A而去年暫不派發末期息股，待完成後再公布特別股息方案，將原擬派發的末期息和上市20周年特別股息，作為特別股息合併宣派，若按2021年每股盈利1.9264元及2020年派息比率67%推算，未計上市20周年特別股息之末期息每股料達1.29元，即實際股息率有望高達11.5厘，故此前不妨逢低吸納，相信股息率可媲美兩大同業。

值得一提的是，中石化較多涉及下游業務，若油價上升或多或少會影響整體增速，故在「三桶油」中，中石油及中海油仍是首選。

●【房託基金】疫情緩和 最壞時刻已過

按香港證監會規定，房地產信託基金(REITs)在扣除營運管理支出後，須將最少90%收入作為股息分發予股東，故房託基金一向能吸引「好息之徒」的目光。

礙於疫情影響，從事住賃業務的房託基金收入亦受影響。惟逾兩年過去，多地已重新開放，相信該板塊最壞情況已過去，不妨留意相關房託基金表現。

要注意的是，房託基金涉及的租賃物業包括不同寫字樓、工商及零售物業，故投資者在選擇時，也需多了解公司業務範疇，以評估業務及派息前景。

●博財息兼收 須注意兩風險

想長線持有收息股，博得財息兼收，以帶來穩定可觀回報兼抗通脹，也須注意兩大風險。

其一是公司的經營狀況及所屬行業景氣是否有巨變，若盈利前景受挫，將影響派息，從而令派息大打折扣，分分鐘變成賺息蝕價，甚至股價下跌及息率走樣的「雙失」情況，故選擇在行業有壟斷地位、股東背景實力雄厚，以及資產質量較佳的企業可望增加勝算。

最佳的例子是內房股，不少內房股的往績股息率均十分吸引，但在這兩年的嚴格調控及債務危機之下，銷售及盈利「大走樣」，部分房企連償債都未能應付，故單看往績股息率，而沒有評估最新的企業經營狀況及行業景氣，分分鐘會墮入「假高息股」陷阱。

其次是要留意企業派息政策是否穩定，每年盈利及派息政策穩定增長者當然可取，然而，若遇上某些企業因種種理由派發特別股息，未來未必能維持單一年度的高股息率紀錄，故若非短線操作，長揸者必須要細心分析數據，始作投資決定。