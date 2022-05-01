周末兩日暫錄64宗新盤成交 旺角新盤單日吸金近3.3億
2022年05月01日 20:59
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周末兩日暫錄得約64宗成交，當中近八成為首輪開售的旺角新盤所錄得，該盤單日暫沽約51伙，吸金近3.3億元，並已落實於周四(5日)再發售18伙。
●旺角利奧坊．壹隅首輪沽約51伙
各大發展商密集式發售新盤，由恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊．壹隅 ，周日(1日)上午9時起，於尖沙咀美麗華廣場一期的售樓處，展開首輪涉及138伙的銷售。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，截至下午5時半，有51個單位暫獲認購，當中包括4個開放式戶、46個一房單位及1個兩房單位，實用面積由208至382方呎，套現近3.3億元。他指，首輪銷售客源的用家及投資者比例各佔一半。地區分布上，港島買家佔12%，九龍及新界買家則分別佔41%及47%，買家以年輕人為主，不少為首置上車族。
項目已上載最新銷售安排，落實於周四(5日)次輪發售18伙。
●雲端花園複式戶售4,094萬
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，新近透過招標以4,094.4萬元沽出1伙複式戶。該單位為APEX 2座地面及1樓C室，實用面積1,706方呎，下層為客廳及飯廳，外連549方呎花園，上層則設四房，呎價為24,000元。
●元朗The YOHO Hub兩房呎價約23,192元
新鴻基地產發展的港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，最新錄得第3座31樓H室的成交，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價為1,022.76萬元，呎價約23,192元。
●西南九龍維港滙系列上月沽21伙
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，4月份共沽出21伙，套現逾3.59億元。包括新近錄得的2座28樓D室，實用面積311方呎，一房間隔，成交價為944.05萬元，呎價約30,355元。
●屯門上嵐連沽兩伙 共涉1,131萬元
建灝地產旗下屯門上嵐，早前新增限時付款方法「至CHILL建築期付款」，新近連錄兩宗成交，共涉約1,131.8萬元。當中，11樓F室，為實用面積290方呎的一房單位，以589.47萬元成交，呎價約20,327元。資料顯示，兩宗新成交買家均採上述付款方法入市。
●旺角傲寓開放式戶售696萬元
其士國際(00025)等合作發展的旺角傲寓，新近錄得近3個月來首宗成交。項目的15樓C室，實用面積304方呎，開放式間隔，成交價為696.7萬元，呎價約22,918元。
●將軍澳海茵莊園4月累沽16伙 套現逾1億
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，4月份合計累錄得16宗成交，套現逾1.01億元。包括新近以641.5萬元沽出第2座9樓C6室，實用面積280方呎，一房間隔，呎價約22,911元。