周末兩日暫錄64宗新盤成交　旺角新盤單日吸金近3.3億

周末兩日暫錄得約64宗成交，當中近八成為首輪開售的旺角新盤所錄得，該盤單日暫沽約51伙，吸金近3.3億元，並已落實於周四(5日)再發售18伙。

●旺角利奧坊．壹隅首輪沽約51伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，截至下午5時半，有51個單位暫獲認購，當中包括4個開放式戶、46個一房單位及1個兩房單位，實用面積由208至382方呎，套現近3.3億元。他指，首輪銷售客源的用家及投資者比例各佔一半。地區分布上，港島買家佔12%，九龍及新界買家則分別佔41%及47%，買家以年輕人為主，不少為首置上車族。

項目已上載最新銷售安排，落實於周四(5日)次輪發售18伙。

●雲端花園複式戶售4,094萬

●元朗The YOHO Hub兩房呎價約23,192元

新鴻基地產發展的港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub，最新錄得第3座31樓H室的成交，實用面積441方呎，兩房間隔，成交價為1,022.76萬元，呎價約23,192元。

●西南九龍維港滙系列上月沽21伙

●屯門上嵐連沽兩伙 共涉1,131萬元

建灝地產旗下屯門上嵐，早前新增限時付款方法「至CHILL建築期付款」，新近連錄兩宗成交，共涉約1,131.8萬元。當中，11樓F室，為實用面積290方呎的一房單位，以589.47萬元成交，呎價約20,327元。資料顯示，兩宗新成交買家均採上述付款方法入市。

●旺角傲寓開放式戶售696萬元

●將軍澳海茵莊園4月累沽16伙 套現逾1億