戰事高通脹疫情夾擊　恒指恐再下試萬八

港股今年苦於多重內憂外患，俄烏戰事拉鋸及全球通脹高企不在話下，內地疫情反彈更令港股猶如「提款機」，4月底恒生指數築起「高低腳」回補3月中的上升裂口。基金經理指出，中央所派的「定心丸」並未起到很大作用，不排除恒指會在俗稱「五窮月」的5月重返3月創下的6年低位，即18,235點。

過去10年恒指5月有7次跌市收場，跌幅平均約2.4%，若把時間拉長至過去20年，「五窮月」應驗機會也高達65%。

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝的微信公眾號、新浪博客和微博帳戶周日齊被「封號」，據網上截圖，其微信公眾號被封是「接相關接訴、違反《互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定》已被屏敝所有內容」。這位在內地頗受歡迎的「大V」何故至此外界暫時未知，3月中他預告滬綜指將於3,200至3,800點波動、差起上來失守3,000點，「人民幣走弱往往壓抑中國資產價格」。

不如如何，內地疫情防控形勢嚴峻，4月份官方製造業採購經理人指數(PMI)按月急降2.1個百分點至47.4，反映中小企的財新中國製造業PMI亦以同樣幅度降至46，雙雙遜預期，連續第二個月處收縮區間。另北京確診病例回升，導致當局再收緊當地防疫措施。

以美國未正式就審計監管工作表態，加上美國本周勢將上調加息幅度兼宣布啟動縮減資產負債表，連同俄烏局勢未明及內地疫情反彈等不利因素，他對港股5月表現未感樂觀，預料恒指在22,500點、近100天線已有阻力，更不排除下試至3月的低位18,235點；大市仍未跌完，22,000點樓上應減倉。

耀才證券研究部經理譚智樂認為，中港股市本月整固，但建議趁此分階段收集股份作長線投資，可吼優質國企內房、能源、電動車、科網及疫情復甦概念股。縱使第二季經濟表現不及首季，亦不代表全年繼續走弱，下半年才見真章。