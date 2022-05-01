【美股前瞻】納指4月冧13%　聯儲本周勢加息半厘

早前美國聯儲局多名官員「放鷹」，市場已有準備該局本港時間周四(5日)凌晨二時宣布半厘，若事成會是20多年最大單次加幅，狠過澳洲和英國本周分別預計加息0.15厘和0.25厘。美股主要指數上周先瀉約3%，市場更關注聯儲局或宣布啟動縮減資產負債表，並從主席鮑威爾的記者會中解讀下月會否再加半厘。

本是「搶手貨」的美國大型科技股，4月因美息恐加快上升及企業展望保守而捱沽，以科技股為主的納指期內累瀉13.26%，市值合共蒸發1.8萬億美元。

致富證券業務部高級經理楊澤南表示，近期美股波動性增加，正逐步反映聯邦基金利率5月被調高0.5厘的情景，6月和7月的議息會議亦有較高概率各加0.5厘。現時美股的投資風險及波幅較一年前大，建議採取較保守的策略，先小注買一兩隻優質大型股「試水溫」，避開直接受累加息的股份。另也可考慮吸納追蹤美股指數的交易所買賣基金(ETF)來分散風險，選擇標指相關ETF會優於有較多高估值股份的納指ETF。

香港財務策劃師學會主席李澄幸指，即使美國加息，考慮到通脹的影響，實質利率仍為負數，故不宜盲目持有過多現金，股票仍然是值得配置的資產。傳統而言，加息對銀行業有利，投資者可考慮於投資組合中添加相關的股票或基金。

上古國際集團董事梁彥穎表示，參考過往美息上升周期，股市普遍前段偏弱，中後段可重拾升勢。現時市場憂慮聯儲局加息步伐過快會衝擊經濟，但相信當局也會密切留意經濟狀況，一旦出現轉差迹象就會減慢加息的步伐，不應對美股太悲觀。市場預期美國上月新增非農業職位仍有38萬個、「小非農」ADP非農職位亦增39.5萬個。

梁預期，標指博反彈目標可看4,400至4,500點，銀行股繼續是首選，科技股的走勢相對偏弱。

另外，歐洲央行副行長Luis de Guindos向西班牙媒體表示，沒有理由該行買債不在7月結束，但同月加息機會不大。