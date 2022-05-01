傳交銀國際洪灝因看淡遭禁言　微博顯示「用戶不存在」

交銀國際研究部主管洪灝的內地社交媒體賬戶，包括微博及微信公眾號周六（4月30日）晚被刪除。公眾號稱，賬戶違反《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》，所有內容已被屏蔽；而微博則顯示「用戶不存在」。

有網民猜測，事緣洪灝3月底曾經發表一篇名為《中國市場策略–警惕資本外逃》報告，分析中概股何去何從、資本外流風險等議題，可能因為名稱太過「惹火」，該報告一夜之間「動態清零」，絕跡於內地各財經網站。他亦估滬指會跌穿3,000點(4月下旬已「應驗」)。該文中提到自2021年2月以來，資本賬戶下的證券投資項目首次錄得大規模資本外流，表明外國投資者可能正大舉撤離。

講到洪灝其人，除了以不羈的髮型及鮮紅色領呔活躍在中港兩地之外，亦經常在美國財經節目亮相，近期經常談到看淡市況的言論，不過就曾被美媒譽為「中國最準策略師」。加入交銀之前曾任職摩根士丹利(悉尼、紐約)、花旗集團(紐約、倫敦)全球策略師。

周日亦有外媒揣測，洪灝被責令禁言，並予以處分，又有猜測指交銀將會向之「開刀」。

在洪灝個人社交帳戶中，最近一條更新為4月30日(周六)，他表示5月1日是他加入交銀的10周年，正將新書版稅捐予交銀以代作慈善用途。