郭家耀：行業有望逐步走出谷底　央企背景內房可留意

國家統計局早前公布首季房地產開發投資2.78萬億元人民幣(下同)，按年增長0.7%。商品房銷售額2.97萬億元，下滑22.7%，其中住宅銷售額下降25.6%。房企土地購置面積為1,339萬平方米，降幅達41.8%。統計局指出，首季房地產行業核心數據中，除投資按年變幅為正數，其餘大部分錄雙位數倒退。期內，房屋新開工面積2.9838億平方米，按年下降17.5%；其中住宅新開工面積大跌20.3%。房屋竣工面積1.6929億平方米，下降11.5%；其中住宅竣工面積減少11.3%。房地產開發企業到位資金3.82萬億元，下跌19.6%；房企土地成交價672億元，減少16.9%。

統計局官員表示，隨着多地適度放開限購限售，降低住房公積金使用門檻，加快購房貸款審批等，部分城市的住房需求有所釋放，銷售面積降幅收窄。全國商品房銷售下行的態勢可能得到緩解，房地產市場將逐步趨穩。市場普遍預期下半年房地產銷售才有望較明顯改善，目前仍需更多政策出台扭轉市場預期。

內地媒體報道人行日前召集商業銀行及多間房地產公司開會，會議的具體內容包括放鬆問題房企的「四證不全」併購項目，涉及併購貸款置換土地出讓金項目等合規性要求；存量的逾期貸款，可以補充增信後進行展期；對於房地產融資要全力支持，同時資金務必封閉管理；需要保證按揭發放等。金融管理部門近期亦召開金融支援實體企業相關座談會，分別對6間國有銀行、12間股份行及5間資產管理公司開會指導，要求資產管理公司接收金融機構暫未納入不良的房地產貸款，以及去年底前資金用途是土地價款形成的債權等。據報人行提出進一步放鬆房地產相關融資的意見，首批針對12間問題房企，後續將會調整名單。中央繼續釋出強烈刺激意欲，有助行業逐步走出谷底，帶動相關股份估值回升。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)