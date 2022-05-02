潘梓生：美元將見超買回調

美元近日展現非凡強勢，整個四月由98直衝上104水平，同時令一眾風險資產大幅回落。美元急升主因是由於聯儲局不同官員在3月中議息會議後立刻放鷹，直接將當時議息點陣圖的利率預視拋棄不要，並逐漸強化近日市場共識認為下周聯儲局會議將加息半厘。鮑威爾其後繼續向市場展露聯儲局的鷹派立場，現時利率期貨更顯示市場預期5月聯儲局加息半厘後，有超過九成機會將在6月議息會議上加息75點子。相對歐洲央行政策仍然大幅滯後通脹，加上日本央行反其道而行加大買債，令美元上升進入「無人之境」，技術上現時更嚴重超買。

本欄認為下周美元將見超買回落的原因甚多，除了美元已升抵2017年及2020年兩大高位阻力外，技術指標超買程度也是處於2016年以來最高，從技術層面計超買回落的機會很大。另外，聯儲局下周舉行議息會議，很大機會加息半厘，但對於6月加息75點子的預期已近9成，聯儲局對此預期暫時未有明確表示，但如此激進的市場預期下調的空間並調升大上許多，因此美元藉此回落的機會也大。更甚至是美國最新第一季度GDP呈現收縮，雖然很大程度是基於庫存及貿易數字拉低，但政府開支下降，庫存投資減少都是能夠預測經濟增長放慢的迹象，同時近期通脹增幅似在高位受控，都令美國再度加快加息的空間減慢。

綜合以上眾多理由，相信短期美匯指數在104附近應見重大阻力，短期有望向下調整至101左右的水平。同時美匯回軟，可能有利風險資產以及商品反彈，屆時再令美匯上升，因此美元只是短期回落，後市仍有望向上創下近年新高。

獨立市場分析師 潘梓生(作者為註冊持牌人士)