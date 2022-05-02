陳樂怡：基建項目料將加快　這些股份候調整收集...

歐元日圓弱勢，加上市場憂慮美國聯儲局緊縮步伐較預期進取，以及地緣政治局勢緊張，避險資金流入美元，推動美匯指數突破103。離岸人民幣(CNH)貶至6.6。由於美國議息在即，市場料趨向觀望，加上內地進入五一假期，港股通南向交易暫停，大市成交減少，方向未明。港股基本因素未見改善，恒指阻力見於保力加通道中軸21,250點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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