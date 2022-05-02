陳樂怡：基建項目料將加快 這些股份候調整收集...
2022年05月02日 08:30
東網電視更多新聞短片
歐元日圓弱勢，加上市場憂慮美國聯儲局緊縮步伐較預期進取，以及地緣政治局勢緊張，避險資金流入美元，推動美匯指數突破103。離岸人民幣(CNH)貶至6.6。由於美國議息在即，市場料趨向觀望，加上內地進入五一假期，港股通南向交易暫停，大市成交減少，方向未明。港股基本因素未見改善，恒指阻力見於保力加通道中軸21,250點。
日前召開的中央財經委員會會議強調基建為經濟社會發展的重要支撐，當局需全面加強現代化基礎設施體系。受消息刺激，基建、建材股應聲彈起。預計在疫情緩和過後，基建項目將會加快，以追趕全年經濟增長目標。建議候調整收集中國中鐵(00390)、海螺水泥(00914)。
國家發改委在2月印發《關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，明確了煤炭中長期交易價格的合理區間，有關機制於5月1日生效。報道指國家發展改革委近日作出專項部署，要求相關省份發展改革委高度重視，指導督促企業嚴格落實煤炭中長期合同簽訂履約要求。隨着長協履約率提升，將會帶動燃煤成本下降，利好火電股利潤改善。雖然疫情衝擊料會限制短期發電量，惟長遠盈利能見度提升。而傳統火電業務利潤改善，將可支持新能源業務的投資。建議關注首季現金流改善的華能國際電力(00902)。另外，煤炭龍頭中國神華(01088)長協佔比較大，可受惠於新政落地，加上首季業績強勁，迎來短線催化劑。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)