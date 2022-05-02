曜熊理財：靜候吸納亞洲基金

美國公布第1季度GDP(國內生產總值)數據的初值表現，當前華爾街經濟學家的普遍預期料較2021年底6.9%的速度大幅放緩1.4%。美國經濟如何抵禦持續的高通脹、財政支持力度的減弱、快速加息以及未來1年的潛在衝擊，能不能軟着陸是市場關注重點。

在消費仍相對堅韌、商業投資強勁，薪資增長加快以及通脹達到幾十年來高點的背景下，美聯儲料將採取更加激進的政策反應，預計加息幅度將達到2000年以來最大，今年標普500指數下跌12%，科技股基金大跌，短期只宜觀望。

由於今年市場較為震盪，不可預測經濟事件層出不窮，導致亞洲基金表現較弱，但過去幾年亞洲基金表現要優於中港及欧洲基金，亞洲仍然是全球最具活力的地區，也是全球經濟增長的重要來源，大多數國家儲備更充足、貨幣框架更良好，相信更能順應風險。

俄烏戰爭和西方對莫斯科的制裁推高了全球食品和燃料價格，而主要央行正在提高利率以對抗通脹，這將給部分亞洲國家帶來壓力。由於疫情或者是房地產市場的低迷期長於預期等因素，造成中國經濟增速放緩，這是對亞洲基金主要的風險。

過去兩年，亞洲基金在波動市況下管理風險的問題上已經做了很多工作，加上亞洲基金經理的經驗豐富，這對流入亞洲基金的資本來說是好事。隨着美國加息和疫情過去，亞洲基金表現將回復增長，目前正是靜候吸納的時機。

曜熊理財策略董事 馬煒喬