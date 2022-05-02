巴克萊警告：禁運俄羅斯能源　恐令歐元區陷衰退...

外媒報道，巴克萊稱，歐盟高度依賴俄羅斯的能源產品，警告如果歐盟禁止進口俄羅斯能源產品，最壞情況下將導致該地區經濟陷入衰退。

巴克萊首席歐洲經濟學家Silvia Ardagna研究報告中稱，任何限制都將對能源價格構成進一步壓力，甚至可能導致定量配給。因此，認為天然氣供應中斷至少會從3方面影響歐元區的經濟增長。首先，因很大一部分能源是進口，天然氣價格上漲將對貿易造成負面衝擊；其次，實物短缺或會從投入方面限制生產；第三，天然氣流動中斷將增加不確定性。

該行指出，對俄羅斯能源產品的禁運會導致批發價在沒有配給的情況下大漲，這將在歐元區引發「溫和衰退」，並可能推動基準荷蘭天然氣期貨價格上漲約200%，油價上漲40%。估計1年後，貿易條件的衝擊將使歐元區實際GDP下降約1.3個百分點，並將通脹率推高1.4個百分點。若定量配給及能源禁運同時發生，歐元區GDP更將大幅下降5個百分點。

Ardagna認為，如此嚴重的衰退，可能會引發財政及貨幣政策應對措施，緩解一些最糟糕的影響。然而，歐央行的操作空間有限，因通脹水平已遠高於其目標。

巴克萊目前的預測中不包括這3種情景，目前預期歐元區今年經濟將增長2.4%，2023年將增長2.1%。