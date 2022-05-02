消費信心增加　周末商場apm食肆、電器行人流增最少一成

新地代理執行董事馮秀炎表示，復活節長假期疫情沒有反彈，令市民出外更安心，加上天氣因素，市民減少戶外活動轉為商場消遣。apm商場在長假期人山人海，食肆復甦屬其中一大推動力，新疫苗通行證措施並未令食客卻步，不單食肆堂食排長龍，速食、輕食類如主題式甜點，如台式奶茶、牛角包等，均大受年輕客、家庭客歡迎，加上氣溫驟降，火鍋店頻接訂座，人流及生意均急增20%。

母親節在即，不少市民亦忙於選購禮物，電器租戶人流持續4月旺勢，潮流小家電及飾品品牌旺場。而早前apm的戲院租戶推出「$200睇5套戲」套票旋即售罄，戲院人流延長不少客人逗留商場時間，帶動同層食肆生意。

此外，有見旅客入境防控措施剛於5月放寬，apm商場加推「來港有禮賞」，無論是回港港人或非香港居民旅客，即日起至6月30日於apm出示登機證或相關回港或抵港紀錄，即可領取40元電子餐飲優惠券及消毒搓手液乙份。為向DSE考生打氣，apm亦推出「抗疫打氣包」，應屆中學文憑試考生只要憑准考證、及同日在apm作任何電子貨幣消費，即可免費獲得防疫打氣包乙份，數量有限換完即止。