Lego擬1年內推兒童專屬元宇宙　另大量增聘軟件工程師

全球最大的玩具製造商樂高(Lego)計劃增聘軟件工程師，人數會是目前的3倍，並計劃擴大進軍數碼市場的投資，因其一直擔心線上世界或削弱實體積木的吸引性。

樂高執行長Niels Christiansen稱，將投放數億美元以增加軟件投資，而不再將實體及數碼視作互不相關的2種產品，相信兩者合而為一，將較易連結為一種體驗。在走向數碼的路上，公司要提升能力，過去交給顧問做的工作要轉為內包，是現今最大的投資。

Christiansen表示，樂高的投資相當於「開發出微軟旗下《當個創世神》(Minecraft)」，而公司目前最大的數碼專案是與Fortnite遊戲開發商Epic合作，打造出一個專為兒童開發的元宇宙，預計12個月內推出。

除了倫敦及上海的軟件中心外，樂高上月在丹麥哥本哈根加設數碼中心，預計在2023年前僱用1,800位軟件工程師，是去年初時的3倍，其中400位常駐哥本哈根。不過，樂高未打算降低實體玩具的重要性。Christiansen指積木仍是核心，所有的實體玩具組將發展出例如遊戲或電視影集之類的數碼內容。

Christiansen稱，隨着疫情紓緩、人們返回店舖，樂高的增長加快。公司繼去年開設165家分店，令實體店總數增至830家後，今年擬再開展150家店。