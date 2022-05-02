【環球經濟不妙】歐元區4月製造業PMI創15月新低

外媒報道，歐元區4月製造業雖然仍然維持擴張，但力度創下15個月新低，且由於工廠在原材料採購上面臨阻礙，以及價格急漲和對經濟前景的擔憂使需求受挫，歐元區製造業產出增長幾陷停滯。更重要的是調查中的前瞻指標並未顯示情況很快就會反轉，意味中國抗疫的影響正在外溢。

S&P Global歐元區4月製造業採購經理指數(PMI)終值為55.5，雖然略高於初值55.3，但仍低於3月終值56.5，創下15個月新低。製造業產出分項指數終值為50.7，較3月終值53.1大幅放緩，並創下2020年6月歐元區剛爆發第一波疫情以來的低位。

S&P Global首席商業經濟學家Chris Williamson表示，4月整個歐元區的製造業產出增長幾近停滯，企業零件短缺問題因俄烏戰爭和中國防疫而惡化，也預示價格不斷上漲和經濟前景不確定性持續升高將打擊需求。

投入成本分項指數創下歷史新高，製造業將成本轉嫁給客戶的幅度亦破頂。歐元區4月製造業PMI產出價格指數從74.2上揚至77.3，創S&P Global自2002年底開始收集該數據以來的新高