英皇國際委任楊政龍為副主席

楊政龍現年36歲，現時為北京市第13屆政協委員及香港青年聯會常務副主席。他於2009年以企業行政主任身份加入英皇集團，廣泛接觸英皇集團業務，通盤了解其運作，於2018年5月獲委任為執行董事，積極投身整體業務管理。

集團指出，過去十多年來，楊政龍負責為評估業務發展機遇及發展戰略，在各地產及酒店項目引入全新視覺，以創新意念，帶領團隊打造多個新銳項目，備受業界肯定。隨着集團業務日趨多元，及經濟環境面臨更嚴峻的挑戰，他升任副主席後，將開放格局，提升集團業務視野，承擔更多重大長遠戰略發展部署的責任，發揮多元業務協同效應，更將積極履行及推展企業共享價值帶入集團，而其青年思維及作風亦將推廣至集團上下，凝聚精英團隊，在傳承與創新過程中，穩步鞏固集團基石業務和品質管理、探索並迎合年輕市場品味，開拓新興業務。

董事會相信，楊政龍將為未來發展作出重大貢獻。除了楊政龍外，集團另有3名執行董事，分別為黃志輝、范敏嫦，以及張炳強。