內地水果零售商百果園申港上市　去年多賺逾3倍

內地最大水果零售商百果園向聯交所遞交主板上市申請，摩根士丹利任獨家保薦人。

該公司主要銷售水果，亦銷售包括果乾、果汁等水果衍生產品，並已將分銷業務通過其手機應用程式(APP)及微信小程序，以網上預購的方式拓展至蔬菜、鮮肉、海鮮產品、糧食及油、奶製品及其他產品。截至4月20日，共有超過5,351家門店，實體門店網絡覆蓋內地22個省市，超過130個城市，主要集中在居民區、商業街等高人流量區位。另有多個自營網上店，包括天貓、京東等主流電商平台，以及抖音等流行社交商務平台。此外，該公司亦與第三方外賣平台合作，如美團、口碑及餓了麼。

百果園去年盈利2.34億元人民幣(下同)，飆升3.78倍；收入按年升16.21%至102.89億元；毛利率達11.2%，按年增加2.1個百分點。

集資所得將用於收購；提高研發能力；孵化自主品牌產品；提高加工及配送中心的自動化水平；增加提高物流倉儲系統的效率及生態友好性；用於新零售業務的創新嘗試；提升會員管理及擴大會員群；升級資訊科技(IT)系統及基礎建設；償還計息貸款；以及營運資金及一般公司用途。