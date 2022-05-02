十大屋苑周末兩日錄15宗成交　按周跌逾一成

中原地產指出，十大屋苑於過去周六、日(4月30日及5月1日)錄15宗成交，較對上周末的17宗，下跌約11.8%，連同周一(2日)三天長假期則共錄約18宗成交。總結4月份，十大屋苑錄約321宗成交，較3月份上升約23.9%，成交量創去年7月所錄的330宗以來的9個月新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情持續穩定，政府逐步放寬社交距離措施，最近入市氣氛向好，發展商把握旺市積極推盤，訂價普遍具競爭力，搶去部分二手焦點。加上二手業主叫價趨硬淨，部分買家轉至二線屋苑尋寶，導致二手成交量略為回落。

該行趙鴻運表示，鰂魚涌太古城於三天假期錄3宗成交，包括恆天閣中層F室，實用面積約567方呎，成交價1,230萬元，呎價約21,693元。另一宗成交屬耀星閣中層A室，實用面積約603方呎，屬事故同層單位，最終以1,000萬元沽出，呎價約16,584元。

九龍區方面，中原林家傑稱，荔枝角美孚新邨於三天假期錄2宗成交，屋苑8期百老匯街124號高層B室，實用面積約670方呎，套三房間隔，議價後以805萬元沽出，呎價約12,015元。

新界區以沙田第一城市況最旺，該行黎宗文表示，隨着疫情好轉，該盤睇樓及交投氣氛持續上升，三天長假期錄4宗成交，包括44座連天台戶，實用面積約284方呎，兩房間隔，成交價563萬元，呎價約19,824元。