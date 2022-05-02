大型屋苑交投「開齋」　太古城兩房1010萬易手

踏入5月份樓市交投保活躍，多個大型屋苑已交投「開齋」，其中太古城兩房單位最新以1,010萬元售出，呎價約20,697元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀指出，鰂魚涌太古城錄5月份首宗成交，屋苑南海閣中層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，成交價約1,010萬元，呎價約20,697元。原業主於2007年以約420萬元買入單位，持貨至今帳面獲利約590萬元，單位升值約1.4倍。屋苑4月全月錄37宗買賣，平均呎價按月微升至約18,814元。

●美聯陳子雄稱，小西灣藍灣半島錄5月份首宗成交，屋苑5座高層F室單位，實用面積約455方呎，兩房間隔，以812萬元成交，呎價約17,846元。原業主於2008年5月以約317萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約495萬元，升值約1.56倍。

●中原胡煥燁表示，薄扶林碧瑤灣4月錄得4宗成交，睇樓量亦大幅上升，屋苑27座低層A室，實用面積約1,012方呎，兩房間隔，以1,370萬元易手，呎價約13,538元。原業主於2007年以580萬元買入單位，持貨15年帳面獲利790萬元，升值1.36倍。

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九龍區

●利嘉閣曾倩欣表示，太子宜豐大廈中層B室，實用面積約541方呎，三房間隔，以645萬元成交，呎價約11,922元。原業主於1993年以約225萬元購入上址，單位至今約29年升值約1.9倍。

●香港置業黃慶龍稱，奧運站君滙港6座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，以約1,050萬元放盤，僅7日即獲同區客洽詢，議價後減價42萬元，以1,008萬元易手，呎價約20,913元。原業主於2018年7月以約850萬元購入單位，是次轉售帳面獲利158萬元，物業升值近19%。

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新界區

●利嘉閣蔡庭勇指出，將軍澳南豐廣場2座低層G室，實用面積約781方呎，三房連套房間隔，外望開揚海景及運動場景，原開價1,130萬元，最終以1,080萬元易手，呎價約13,828元，新買家只睇一次樓，即拍板購入。屋苑現時有50個二手放盤，入場費740萬元起。

●中原柯勇表示，將軍澳SAVANNAH第3B座中層A室，實用面積約657方呎，三房套房間隔，可享海景，以1,335萬元成交，呎價約20,320元。原業主於2016年8月以989萬元買入單位，持貨至今帳面獲利346萬元，單位升值約35%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦豐苑B座中層16室，實用面積約642方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價790萬元，放盤1個月減價20萬元，以770萬元沽出，呎價約11,994元。原業主於2005年3月以215萬元已補地價購入上址，持貨17年帳面獲利555萬元，升值2.6倍。

●中原歐偉基稱，沙田富豪花園4月錄約4宗成交，屋苑G座中層D室，實用面積約670方呎，三房間隔，開價約880萬元，經議價後以860萬元獲承接，呎價約12,836元。中原歐偉基指，新買家為換樓客，見單位間隔合用，業主提供合理議價空間，立即決定承接單位自用。據了解，原業主於2010年2月以約368.8萬元購入單位，持貨約12年，是次沽出單位獲利約491.2萬元離場，單位期內升值約133%。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城36座中層F室，實用面積約478方呎，三房間隔，放盤4個月，叫價825萬元，減37萬元，以788萬元獲承接，呎價約16,485元。原業主於2019年1月以640萬元入市，持貨滿3年辣招鬆綁沽售，帳面獲利約148萬元。

●美聯馮根明表示，元朗朗城滙2座中層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，原業主開價約970萬元放售，議價後以908萬元成交，呎價約18,760元。原業主在2019年2月以約793萬元一手購入單位，持貨3年帳面獲利約115萬元，物業升值約14.5%。

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