美股全線向下　安森美半導體逆市升3%

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場預期聯邦基金利率料美國聯儲局將於周四(5日)宣布加息半厘，推動美國10年期國債孳息率周一(2日)早段企穩2.9厘水平。環球股市表現疲弱，英國股市因假期休市，惟法國及德國股市交投淡靜，並紛紛終止連續三個交易日升勢，法國CAC指數及德國DAX指數分別曾跌3.44%及2.26%。美股早段同樣向下，道指曾跌79點，至32,898點；標指跌124點，至4,125點；以科技股為主的納指跌51點，至12,283點。

Benchmark合夥人Bill Gurley在社交平台發文警告，整個世代的企業家及科技投資者在長達13年的牛市，特別在驚人增長的下半時期中建立對企業估值的遠景，這個「無法吸取教訓」的過程對很多人而言將是痛苦、驚訝﹐以及不安的。亞馬遜創辦人貝索斯回覆其貼文稱，當市場給予教訓時，結果將是慘痛的。

全球首富馬斯克亦分享其兩大長線投資建議，只買入那些所生產的產品或服務能令人信任的公司股票；賣出的時機為當發現企業的產品或服務質素正開始倒退，並提醒在市場恐慌時，要保持冷靜。

個股消息方面，消息指美國晶片巨擘高通與德國福士汽車(Volkswagen)簽訂於2031年到期的合作協議，以發展自動駕駛技術，涉約10億歐元，福士汽車將於2026年起使用高通專門用作自動駕駛的的單晶片系統(SoC)，高通股價曾升1.42%。

有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤在社交平台發文指，蘋果公司(Apple Inc.)下半年推出智能手錶Apple Watch 8時，有望新增體温測量功能，因相關演算法或將通過該企的高測試要求。他指，準確「探熱」的難度在於皮膚温度極易受外部環境影響而轉變，故單靠硬件來量度不足夠，需配極好的演算法相輔相成，蘋果公司曾跌0.85%。

世界車用半導體大廠安森美半導體首季收入按年增31.26%至19.45億美元；純利按年大增4.89倍，至5.3億美元，雙雙創新高；期內毛利率按年擴闊14.25個百分點，至49.42%。公司料今季收入介乎19.65億至20.65億美元，毛利率介乎48.5至50.5%，該股曾升3.37%。