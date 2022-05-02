長假期累錄80宗一手成交　錦上路站項目次輪收票超額18倍

新盤接連開售，五一假期3日累計錄得約80宗一手成交，當中近七成來自首輪發售的旺角項目。至於，早前首輪銷售氣勢如虹的錦上路站項目，次輪收票亦暫已超額逾18倍。

●錦上路站柏瓏I次輪暫收約6,300票 超額18倍

田兆源透露，該盤同系列的柏瓏II已獲批預售樓花同意書，提供805伙，會視乎市場反應，有機會緊接柏瓏I 推出。

●旺角利奧坊‧壹隅沽加推18伙周四發售

售價方面，按最高6%折扣優惠計，折實售價介乎約662萬元至約805.2萬元，折實呎價由23,303元至25,579元。按定價計，新一批單位總值約1.45億元。至於整個利奧坊系列項目至今累售1,372伙，套現逾80億元。

●啟德THE HENLEY II最終接獲440票 超額3.8倍

恒基地產旗下啟德THE HENLEY II，將於周二(3日)首輪發售98伙，分別92伙以價單形式出售及6伙招標發售。該盤今日下午8時截票，最終接獲約440張票，按價單發售的92伙計，超額約3.8倍。發展商表示，是日不乏參觀人士前來查詢海景單位及招標單位。

●日出康城SEA TO SKY周五重售10伙

資料顯示，是次重售單位公布於項目第1至3座，當中面積最小單位為2座45樓G室兩房戶，實用面積468方呎。最大單位為3座43樓A室，實用面積1,054方呎，四房間隔。其餘8伙則為三房單位，實用面積704至791方呎。

長實地產投資董事郭子威表示，為配合上述10個單位重售，發展商特意安排有興趣客戶參觀現樓單位，連日已接待逾100組客戶，對項目信心十足，海景單位呎價有望達到3萬元水平。

●藍田港鐵站KOKO RESERVE頂層連天台複式戶售5,150萬

豪宅新盤成交增加，據成交紀錄冊顯示，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE，周一(2日)透過招標以5,150萬元沽出頂層連天台複式單位。項目的第1座17樓及18樓A室，實用面積1,965方呎，下層為書房、客廳、飯廳，外連147方呎平台，上層設四房，另設626方呎天台，折合實用呎價約26,209元。

●啟德MONACO MARINE單日沽3伙

同為會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE，連沽3伙，共涉約4,077.4萬元。3宗成交價介乎821.5萬元至1,650.5萬元。當中，1B座37樓B室，為實用面積574方呎的三房單位，成交價為1,650.5萬元，呎價約28,754元。

●元朗站The YOHO Hub兩房售1,051萬元

●青衣薈藍一房連平台戶呎價約29,362元