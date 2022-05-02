中國影響力強　全球新興市場遭遇兩年最大跌幅

外媒報道，中國的封控可能導致需求下降、供應鏈中斷，進而影響全球。因此遭到拋售的不僅有中國的貨幣、債券和股票，還有那些嚴重依賴對華貿易的開發中國家的資產。

結果是新興市場遭遇兩年來最大跌幅，與2015年中國問題導致他們的債券和貨幣大跌、股市市值蒸發2萬億美元的一幕如出一轍。自那以來，中國對全球經濟的影響力一直在上升：中國現在是最大的大宗商品進口國，意味中國經濟的下滑對原材料出口國及大宗商品市場的影響比以往更大了。

William Blair Investment Management駐新加坡的基金經理Johnny Chen和Clifford Lau說：「鑑於中國在全球供應鏈中的重要性以及對全球增長前景的重要性，中國增長進一步令人失望可能導致更多的傳染風險。我們認為與中國有高度貿易聯繫的國家最為脆弱。」

4月底，在上海和北京對市民進行強制性核酸檢測的同時，離岸人民幣創下至少12年來的最大月跌幅。摩根士丹利新興市場貨幣指數(人民幣權重近30%)暴跌。人民幣與該指數的30天相關性升至去年9月以來最強水平，凸顯出人民幣對新興市場下跌的影響。在上海報告本輪疫情以來首例死亡病例後，恐慌性拋售蔓延到債券和股票。

下跌的程度促使中國政府介入，向市場保證他們會支持經濟復甦並增加基礎設施投資。他們還暗示願意解決科技行業的監管問題。這些承諾安撫了投資者的緊張情緒，儘管當局沒有放棄最初引發恐慌的防疫清零政策。雖然4月最後一個交易日確實看到人民幣的反彈，但多數分析師預計人民幣會繼續下跌。這進而可能會降低南非和巴西等國家的增長率，而這些國家同時也受到美國加息、通脹上升和俄烏戰爭的打擊。

富國銀行證券駐紐約的外匯策略師Brendan McKenna表示，如果中國經濟顯著放緩，新興市場貨幣和人民幣可能會經歷一段時間的持續高波動率。

南非蘭特短短兩周就抹去了4個月的上漲，巴西雷亞爾、哥倫比亞披索和智利披索的跌幅也名列前茅。套利交易虧損急劇增加，是去年11月以來的最差表現。

基金經理迅速行動，下調了新興市場貨幣預測。滙豐以中國經濟困境為由，下調了9種亞洲貨幣的匯率預測。道明證券和路博邁表示，韓圜和新台幣將面臨更大壓力。

匯率下跌也推動了本幣債券的下跌，年初4個月創下歷史同期最大跌幅，4月也是2020年3月疫情高峰以來表現最差的一個月。最大的因素又是中國，因為中國債券在相關外媒編制的指數中佔有41%權重。中國債券創2008年金融危機以來的最大月度跌幅，並引發南非、波蘭和智利等國債券的雙位數損失。

股市也未能幸免。在香港上市的中國科技股大跌，隔了半個地球的約翰內斯堡股市也遙相呼應。持有騰訊28.8%股份的Naspers Ltd.跌至5年低位。持續3周下跌、新興市場股市市值蒸發2.7萬億美元，既有對中國疫情的恐慌，也有美國孳息率上升的原因。